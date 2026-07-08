EIS: Eesti turismiedendus pääseb kärpekirvest

Kuigi Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus tõmbab kulusid koomale, püsib turismi arendamise rahastus kindlana, sest valdkonna tugevusest võidab kogu riigi majandus, rääkis asutuse turismijuht Agnia Nast.
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus jagas taas loomeekspordi toetuseks miljon eurot, millest said oma osa seitse projekti. Teise seas sai toetuse Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsioon Music Estonia.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.