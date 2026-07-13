Riik satub hangetega ikka ja jälle sama probleemi otsa. “Hiljem raputatakse endale tuhka pähe”
Aeg-ajalt jõuab avalikkuse ette näiteid, kuidas suuri riigihankeid võidavad küsitava taustaga ettevõtted. Äripäev kirjutas täna Tartu tee-ehitushankest, mille võitis verinoor ettevõte, mis liigutas hankerahad sularahana välja ja hanget lõpuni ei teinud.
Tartus võitis pikalt plaanitud Tulbi tänava töö algaja firma Taristuproff, kes lubas selle ära teha 660 000 euroga. Tartu linn pidi aga lõpuks võtma appi teise tegija. Nii sai tänav teekatte alla talvel, mitte sügisel.
Foto: Jassu Hertsmann
Hankeid võidavad ettevõtted, kes pakuvad parimat hinda. Omavalitsus aga otsustab, kui palju ta suudab või tahab riske maandada, et hange saaks korralikult läbi viidud, rääkis Äripäeva ajakirjanik Marge Ugezene.
Tema sulest ilmunud loost selgub, et Tartu linnavalitsus kahetseb, et Tulbi tänava hankele lõdvad tingimused pandi. “Ehk siis see sama ettevõte, kellest me räägime, Taristuproff, ei oleks tohtinud võita,” sõnas Ugezene Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
“See on selline klassikaline probleem, mida me oleme näinud 15 aastat või rohkem, et ikkagi hind on see, mis määrab, kes võidab,” rääkis ajakirjanik. Riiki ja omavalitsust paneb hangete üle mõtlema aga alles lood, mis jõuavad avalikkuse ette, tõdes ta.
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Intervjuus rääkis ta veel, kuidas ja kuhu ehitusettevõttest sularaha välja liigutati ning miks see üldse probleem on.