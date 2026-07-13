Tagasi Riik satub hangetega ikka ja jälle sama probleemi otsa. “Hiljem raputatakse endale tuhka pähe” Aeg-ajalt jõuab avalikkuse ette näiteid, kuidas suuri riigihankeid võidavad küsitava taustaga ettevõtted. Äripäev kirjutas täna Tartu tee-ehitushankest, mille võitis verinoor ettevõte, mis liigutas hankerahad sularahana välja ja hanget lõpuni ei teinud. Hommikuprogramm Peatükid

Hankeid võidavad ettevõtted, kes pakuvad parimat hinda. Omavalitsus aga otsustab, kui palju ta suudab või tahab riske maandada, et hange saaks korralikult läbi viidud, rääkis Äripäeva ajakirjanik Marge Ugezene.

Tema sulest ilmunud loost selgub, et Tartu linnavalitsus kahetseb, et Tulbi tänava hankele lõdvad tingimused pandi. “Ehk siis see sama ettevõte, kellest me räägime, Taristuproff, ei oleks tohtinud võita,” sõnas Ugezene Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“See on selline klassikaline probleem, mida me oleme näinud 15 aastat või rohkem, et ikkagi hind on see, mis määrab, kes võidab,” rääkis ajakirjanik. Riiki ja omavalitsust paneb hangete üle mõtlema aga alles lood, mis jõuavad avalikkuse ette, tõdes ta.