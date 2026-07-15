Tagasi Erik Laur: tehnoloogiaaktsiatele prognoositakse tänavu veel 70% tõusu Investoritel on jätkuvalt väga suur usk, et USA tehnoloogiasektori aktsiate ralli võiks jätkuda, rääkis SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur. Hommikuprogramm Peatükid

“Tehnoloogiasektor on kindlasti domineeriv, mitte isegi sellepärast, kui palju see tulemus ise tuleb, vaid kui palju neid tulemusi üle lüüakse,” selgitas Laur Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Minu jaoks oli kohati üllatav vaatepilt isegi, et prognoositakse aastast kasvu veel S&P 500 tehnoloogiasektori ettevõtetele 60–70%.”

Laur rääkis intervjuus lähemalt, millist kasvu ootavad investorid USA turult üldiselt, mis sektorites kiiret kasvu ei prognoosita ning millised stsenaariume SEB analüütikud turgudele veel prognoosivad.

Küsis Lauri Leet.