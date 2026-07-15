Indrek Kasela korraldas 300 000eurose käibega kultuurifestivali. “Esimestel aastatel tuleb ikka investeerida”

Ettevõtja Indrek Kasela, kes peale Kikumu festivali korraldamise, hoiab oma fookust kaitsetööstusel ja idusektoril
Foto: Liis Treimann
“Meil oli väga hea eksperimenteerimise variant, järgmine aasta me peame vähem eksperimenteerima,” ütles Kasela Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Eks see on üldse üllatav, et teisel aastal juba nii palju tagasisidet, nii palju rahvast kohal käib. Ega ma olen selline kannatamatu inimene, et ma nüüd lõpmatuseni seda ei taha subsideerida.”
Kikumu festival suutis nädalavahetusega teenida 300 000 kuni 350 000 eurot käivet, hindas Kasela.
Intervjuus kuuleb veel lisaks, kuidas käib sellise festivali korraldamine ning miks on ettevõtja fookus läinud kaitsetööstusele.