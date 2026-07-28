Sunly kavandab Ristile Baltikumi suurimat andmekeskust

Suurtarbija aitaks ehitada uusi elektrijaamu

Sunly huvi andmekeskuse vastu tuleneb vajadusest leida oma taastuvenergia parkidele pikaajaline ja prognoositav tarbija. Pikaajaline elektrimüügileping annaks ettevõttele kindluse uute päikese- ja tuuleparkide ning salvestusvõimsuste rajamiseks.

Ristil on valmimas 244megavatine päikesepark, mille Sunly avab enda sõnul lähiajal. Lisaks kavandatakse sinna 144megavatist akusalvestit ning koos Enefit iga ligikaudu 150megavatist tuuleparki.

„Ilma tarbijata me uusi parke praegu ilmselt rajada ei soovi,” ütles Aus. „Selleks, et neid parke finantseerida, on meil vaja tarbijaid.”

Andmekeskus ei sõltuks siiski üksnes Ristil toodetud elektrist. Sunly arendab taastuvenergia võimsusi kogu Baltikumis ja Poolas ning pikaajaline leping võimaldaks rajada uusi parke ka mujal.

Andmekeskus võib elektritarbimist vähendada

Kuigi andmekeskus oleks suur ja pidev elektritarbija, saab osa selle arvutustöödest nihutada ajale, mil elektrit on rohkem saada. Videokõnesid ja teisi reaalajas teenuseid katkestada ei saa, kuid näiteks tehisintellekti mudelite treenimist, videote renderdamist ja muid mahukaid arvutusi on võimalik edasi lükata.

Ausi sõnul saaks andmekeskus seetõttu osaleda ka elektrisüsteemi paindlikkusturgudel ning vähendada kiiresti tarbimist ajal, mil päike ei paista, tuul ei puhu ja salvestatud energia on kasutatud.