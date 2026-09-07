Tagasi Hea saak ei tähenda põllumehele veel head aastat Saates „Kasvupinnas“ räägivad mahetootjate ühistu Wiru Vili juht Hardo Vahemäe ning teraviljaühistu KEVILI nõukogu esimees, OÜ Crocus juht Andres Oopkaup, millise tulemusega Eesti teraviljakasvatajad tänavusest hooajast välja tulevad. Juttu tuleb vilja kvaliteedist ja hinnast, täituvatest ladudest, müügiotsustest ning riskidest, millega minnakse vastu juba järgmisele hooajale.

Tänavune viljahooaeg on toonud korraliku saagi, kuid selle salve saamine pole olnud sugugi lihtne. Hiline koristus, vihmad ja peaaegu korraga valminud kultuurid on kuhjanud tööd lühikesele ajale. Samal ajal tuleb juba ette valmistada põlde ja külvata järgmise aasta saaki.

Hea saagikus on toonud kaasa ka järjest teravama laopinna puuduse. Vahemäe sõnul on mahetootjatel kuiva vilja täis pandud sisuliselt kõik võimalikud hoiukohad. Oopkaup tõdeb, et raskusi on juba ka kokkuostjatel.

Tavapärase koristusjärjekorra on ilm tänavu samuti segi löönud. Selle asemel et kultuurid valmiksid üksteise järel, tuleb põllumehel tegeleda korraga talirapsi, nisu, rukki ja hernega.