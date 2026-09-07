Hea saak ei tähenda põllumehele veel head aastat

Saagirohkus ei tähenda samal ajal automaatselt head majandustulemust. Mahekaera hind on aastaga märgatavalt langenud. Kui eelmisel aastal ulatus ostuhind Hardo Vahemäe sõnul üle 300 euro tonnist, siis praegu räägitakse pigem 200 euro taseme algusest.
Euroopa suured laovarud ei anna Vahemäe hinnangul põhjust oodata kiiret hinnatõusu. “Olukorda võiks muuta vilja kvaliteet mujal Euroopas, kuid võimalik mõju hinnale võiks avalduda alles kevadel,” märkis ta.
Tavavilja turul on pilt tänavu mõnevõrra teine. Oopkaupi sõnul on üheksal aastal kümnest koristusaegsed teraviljahinnad madalamad kui näiteks veebruaris, kuid tänavu on hinnad koristuse ajal püsinud üsna head. “See võib tähendada, et varem fikseeritud müügihind jääb praegusele turutasemele alla. Võetud kohustused tuleb siiski täita ning alles müümata vilja puhul saab tootja otsustada, kas oodata või praegust hinnataset ära kasutada,” selgitas Oopkaup.
Müüt või tõsi?
Saates tuleb jutuks ka üks visa müüt Eesti mahekaera kohta. Küsimusele, kui palju Wiru Vili Araabia riikide kuulsatele hobustele kaera müüb, vastab Vahemäe lühidalt: „Null.“
Eesti mahekaera tegelikud turud asuvad tema sõnul muu hulgas Lätis, Hispaanias, Saksamaal, Inglismaal ja Ameerikas.
Lisaks räägime tänavuse vilja kvaliteedist ning sellest, millised näitajad määravad, kas viljast saab toidu-, sööda- või seemnevili. Vaatame ka, kuidas on hooaeg läinud rapsikasvatajatel.
Uue hooaja eel lisavad ebakindlust sisendhinnad. Väetise ja diislikütuse hinnad on liikunud ülespoole, samal ajal kui põllumehe kontrolli alt jäävad välja nii ilm kui maailmaturg.
Septembrikuu „Kasvupinnas“ võtab kokku tänavuse saagi tulemused ja vaatab juba ette järgmisse aastasse: milliste hindade, riskide ja ootustega uut hooaega alustatakse.
Saadet juhib Juuli Nemvalts.