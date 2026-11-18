Riigikontroll: 2050. aasta kliimaeesmärgini jõudmine on ebakindel
Kuigi Eesti on võtnud kohustuse jõuda 2050. aastaks kliimaneutraalsuseni ja loodab selle sihi täitmisel olulisel määral süsinikku siduva maakasutussektori panusele, on eesmärkide suunas liikumine ebakindel, leiab riigikontroll.
Keskkonna ja energeetikaminister Andres Sutt ütles Äripäeva raadio saates “Fookuses: tark tööstus”, et kliimakindla majanduse seaduse eesmärk ei ole olemasolevaid tööstusi sulgeda, vaid anda Eesti majandusele pikaajaline suund.
Kas siseraadio on lihtsalt taustamuusika või võib sellest saada kaupmehe tõhus müügitööriist? Saates „Kaupmehe eduvalem“ räägivad Digipostri tegevjuht Priit Pedanik ja Bauhofi turundusjuht Kristina Käit-Kattel, kuidas jõuda reklaamisõnumiga kliendini just sel hetkel, kui ta on poes ja valmis ostuotsust tegema.