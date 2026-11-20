Putin kutsus Euroopa esindajaid Moskvasse
USA president Donald Trump ütles pärast kohtumist Hiina presidendi Xi Jinpingi ja Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et vastastikust kokkulepet tuumarelvade piiramiseks on väga raske saavutada.
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- miks tunnistas Donald Trump pärast kohtumist Xi Jinpingi ja Vladimir Putiniga, et tuumarelvade piiramise kokkulepe on tema jaoks erakordselt keeruline
- kuidas nägid eksperdid ja Ukraina liitlased Shenzheni tippkohtumise tegelikke võitjaid ning mida see võib tähendada järgmisteks kõnelusteks Floridas.