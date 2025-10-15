Äpimaksed käsitsi: eestlased murravad arhailist pangandust maailma eri otstes

“Jaapanis tegelikult on fintech
praegu jäänud mõnevõrra maha. Paljud mudelid, mis on mujal maailmas olemas, ei ole tegelikult siin tõesti rakendatud,” räägib Raul Allikivi
saates “Ükssarvikute kasvulava”. Ta toob näiteks ülekannete käsitlemise: “Kui meie kliendid tegid meie äpist ülekandeid, siis panga pool tegelikult oli inimene, kes printis selle tõmmise meie backend
’ist välja ja pani käsitsi siis iga transaktsiooni. See oli konkreetselt kontrollitud ruumis, kus olid kaamerad üleval, et oleks väga turvaline.”
GIG-A sihib oma lahendusega Jaapanis töötavaid välismaalasi, kelle juurdepääs finantsteenustele on piiratud.
Samal ajal ehitab Piret Reinson
Kreekas Euroopa Keskpanga litsentsiga neopanka Snappi, kus peamine väljakutse on finantskriisi tõttu kadunud usalduse taastamine. “Meie saime selle litsentsi pooleteise aastaga. Ja pluss kreeklased, neil on see usalduse küsimus. Tegelikult, kui sul on Euroopa Keskpanga litsents, sa oled kohe usaldusväärne,” ütleb Reinson.
Eestlaste panus globaalsesse neopangandusse on märkimisväärne eelkõige Wise'i kaudu, mis raputas rahvusvaheliste maksete turgu ja sillutas teed paljudele järgmistele fintech-ettevõtetele. Wise’i edulugu ja Eesti IT-maine on loonud usalduse vundamendi, mis annab Eesti asutajatele eelise ka uutel ja keerulistel välisturgudel.
