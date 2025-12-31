Tagasi ST 7 põhjust, miks enamik tööandjaid valib värbamisel CVKeskus.ee tööportaali CVKeskus.ee pakub tööandjatele Eesti tööturul suurimat nähtavust ja parimat võimalust jõuda õigete töövõtjateni. Seda toetavad põhjalikult läbimõeldud värbamislahendused, mis aitavad värbamist kiirendada, suurendada selle tulemuslikkust ning tugevdada tööandja brändi nähtavust. Just seetõttu on CVKeskus.ee tööandjate eelistatuim värbamiskanal.

Kantar Emori uuringud kinnitavad, et CVKeskus.ee on töötajate seas number üks tööotsingukanal kõigis ärivaldkondades. SimilarWebi statistika näitab, et CVKeskus.ee tööportaali külastatakse lausa kolm korda rohkem kui ühtegi teist tööportaali Eestis.

„Märgatavalt suurem külastatavus annab tööandjatele selge eelise, sest CVKeskus.ee kaudu jõuavad tööpakkumised kaugemale kui üheski teises värbamiskanalis ning see aitab tõhusamalt jõuda sobivate kandidaatideni,“ ütles CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

1. Keskmiselt 55 kandideerijat tööpakkumise kohta

CVKeskus.ee tööportaali on arendatud juba 25 aastat, analüüsides põhjalikult tööotsijate käitumist ning arvestades tööandjate ootuste ja vajadustega. Tööandjate jaoks on eesmärk olnud muuta värbamine võimalikult efektiivseks, tööotsijate jaoks aga teha tööde leidmine ja neile kandideerimine mugavaks ning loogiliseks.

Eesmärk on olnud üks – et inimestel oleks lihtsam leida töö, mida nad päriselt teha soovivad.

Tänu sellele jõuavad tööpakkumised inimesteni, keda need tõesti kõnetavad.

Rimi personalijuht Jaanika Raudam kinnitab, et just tänu CVKeskus.ee tööportaalile jõuavad nende töökuulutused võimalikult paljude kandidaatideni.

„Hindame kõrgelt CVKeskus.ee tööportaali erinevaid lisateenuseid, mis annavad võimaluse jõuda ka nende kandidaatideni, kes ise aktiivselt töökohta ei otsi,“ lisab Raudam.

Tema sõnul mõjutab kandidaatide sobivust suuresti ka see, kui selgelt on töökuulutus vormistatud ning kas kuulutuse sisust selgub, millist profiili otsitakse.

2. Esiletõstetud tööpakkumised otsingutulemustes

CVKeskus.ee tööportaalis saab tööpakkumisi otsingutulemustes esile tõsta, et need ei kaoks teiste pakkumiste vahele. Nii on tööpakkumine tööd otsivatele inimestele paremini nähtav ja suurema tõenäosusega ka märgatud.

See on eriti oluline olukordades, kus sarnaseid tööpakkumisi on palju ja sobiva töötaja leidmisega on kiire.

3. Võimalus tugevdada tööandja brändi reklaambänneritega

CVKeskus.ee tööportaalis saab tööandja oma nähtavust suurendada reklaambännerite abil, ilma et peaks ise kujunduse või tehniliste detailidega tegelema. Bännerid on suunatud aktiivsetele tööotsijatele ja aitavad tööandjal eristuda tööpakkumiste keskel.

tagatud on vähemalt 40 000 näitamist, mis annab tööandja brändile kiire ja muretu nähtavuse. 5-päevase kiirbänneri puhul loob bänneri CVKeskus.ee turundusekspert ningmis annab tööandja brändile kiire ja muretu nähtavuse.

4. Tõhus värbamisturundus jõuab ka passiivsete talentideni

Kõik head spetsialistid ei veeda iga päev aega tööportaalides. Just seetõttu ei piisa keerukamate värbamiste puhul alati ainult sellest, et tööpakkumine on nähtav – oluline on jõuda ka nende inimesteni, kes ise parasjagu aktiivselt tööd ei otsi.

Iga CVKeskus.ee tööportaalis avaldatud tööpakkumine jõuab automaatselt ka teavituskirjadesse, mille on tellinud enam kui 450 000 tööotsijat.

Lisaks on võimalik kaasata kogenud värbamiskonsultante , kes aitavad tööpakkumist tutvustada sihitud otsepakkumiste kaudu täpselt määratletud sihtrühmadele.

5. Garanteeritud nähtavus sotsiaalmeedias

CVKeskus.ee sotsiaalmeedia kampaaniad aitavad tööpakkumistel jõuda tööotsijateni ka väljaspool tööportaali, just seal, kus inimesed igapäevaselt ringi liiguvad. Kampaaniad on suunatud sobivatele sihtrühmadele ja nende elluviimise eest hoolitsevad CVKeskus.ee turundusspetsialistid.

Tööandjale on see taas väga lihtne lahendus – kampaania tulemus on garanteeritud ning keskmine nähtavus ulatub 54 000 näitamiseni.

6. Atraktiivse tööandja profiili loomine

CVKeskus.ee tööportaalis on tööandjal tasuta võimalus luua ja hallata oma tööandja profiililehte, mida saab kasutada ka ettevõtte karjäärilehena. Profiililehele koonduvad kõik aktiivsed tööpakkumised ning see annab tööotsijatele kiire ja selge ülevaate ettevõttest kui tööandjast.

Tallinna Haridusameti värbamisjuhi Ingrid Valgma sõnul kujuneb kandidaadi esmamulje tööandjast väga varakult ja selle kujundamisega tuleb teadlikult tegeleda. „Ka haridusvaldkonna üliõpilased on toonud meile välja, et kandideerimisel mängib olulist rolli esmamulje tööandjast.”

Profiililehte saab kujundada omanäoliseks ja sisukaks, lisades sinna näiteks päisebänneri, ettevõtte tutvustuse, fotosid, videoid, tunnustusi ja muud sisu, mis aitab ettevõtte igapäevast töökeskkonda ja väärtusi paremini edasi anda.

Valgma on veendunud, et igas vanuses kandidaadid ootavad, et asutuse väärtused ühtiksid nende omadega ning juhtimiskultuur oleks kaasaegne. “See äratundmine peab tekkima juba värbamise esimestest hetkedest, mistõttu on oluline, et asutus oskaks end teadlikult ja läbimõeldult turundada.”

Hästi läbi mõeldud tööandja profiil loob usaldust, aitab ettevõttel silma paista ning suurendab tõenäosust, et sobivad kandidaadid peatuvad just sinu tööpakkumistel ja otsustavad kandideerida.

7. Isiklik talentide andmebaas tulevaste värbamiste jaoks

CVKeskus.ee võimaldab tööandjal otsida sobivaid inimesi Eesti suurimast CV-de andmebaasist ning võtta ühendust ka nendega, kes parasjagu aktiivselt tööd ei otsi, kuid võivad olla avatud heale pakkumisele.

CVKeskus.ee ulatuslikku kandidaatide andmebaasi toob esile ka Tallinna Haridusameti värbamisjuhi Ingrid Valgma: “CVKeskus.ee kasutamisel on suurimaks väärtuseks olnud lai ja mitmekesine kandidaatide baas ning hea nähtavus Eesti tööturul.”

“Seda kinnitab ka meie värbamisstatistika, mille kohaselt jõuab üle poole kandidaatidest meie värbamistarkvarasse just CVKeskus.ee tööportaali kaudu,” sõnab Valgma.

Lisaks kandideerimiskutsete saatmisele saab sobivaid CV-sid salvestada kaustadesse ja kujundada nii ettevõttele isikliku talentide andmebaasi. See teeb järgmised värbamised lihtsamaks ja kiiremaks, sest varasemalt leitud sobivad kontaktid on alati käepärast.

Aktiivsete värbamiste puhul on abiks ka automaatteavitused, mis annavad märku uutest sobivatest CV-dest. Nii saab tööandja kiiresti reageerida ja jõuda huvitavate talentideni enne konkurente.

CVKeskus.ee on tööandjate eelistatuim värbamiskanal

CVKeskus.ee aitab tööandjatel jõuda suurima arvu tööotsijateni ning pakub läbimõeldud lahendusi, mis toetavad värbamist kogu protsessi vältel – alates nähtavuse suurendamisest kuni sihitud värbamisturunduse ja tulevaste värbamiste ettevalmistamiseni.

Parim nähtavus, mugav kandideerimine, võimalus jõuda tööotsijateni ka väljaspool tööportaali ning ligipääs suurimale CV-de andmebaasile aitavad tööandjatel leida sobivad inimesed kiirelt ja tõhusalt.

Kui otsid värbamiskanalit, mis teeb tööandja elu lihtsamaks ja toetab värbamist ka pikemas vaates, on CVKeskus.ee loomulik valik.