“IT vajab sama suurt tähelepanu kui põhitegevus.” Küberoht sundis ettevõtet oma süsteeme ümber kujundama

Tõuke kõikide IT-teenuste Teliasse kolimiseks andis Kirsipuule aga arusaam, et kahe teenusepakkujaga asjaajamine on liiga aeganõudev. „Nagu on meie eesmärk pakkuda klientidele kõike ühest kohast, nii eelistame ka ise koostööpartnereid, kes suudavad täita kõik ühe valdkonna vajadused,“ räägib ta. Täna on Telia ettevõttele partneriks mobiilside, kontori küberturvalise interneti ja kogu võrgu haldamise osas. Lisaks ostetakse sisse küberturvalist pilveteenust ja töökohtade haldust.

Kuna turvalisest küberarhitektuurist ainult ei piisa, vaid intsidentide ennetamiseks on vaja ka tõsta töötajate teadlikkust, otsustati hakata kõiki 30 töötajat ka süsteemselt koolitama. „Alustasime kohapealsest nii-öelda saalikoolitusest, kus töötajad said ülevaate kõikvõimalikest ohtudest. Selleks, et õpitu meeles püsiks, on Telialt tellitud ka Telia Küberkoolitus, mis on mugav iseseisev koolitussari, kus töötajad vaatavad õppevideoid ning vastavad kontrollküsimustele,” selgitab Kirsipuu.

Töötajate koolitamine moodustab küberturbest ligi poole

Kuna küberkuritegevus areneb kiiresti, on töötajate järjepidev koolitamine ja seeläbi nende kursis hoidmine ka kõige uuemate ohtudega Aljase sõnul väga vajalik ning annab nii ettevõttele kui ka inimesele endale parema turvalisuse. „Küberkuritegevuse statistika näitab, et kõigist mõjuga intsidentidest, mida mullu oli Riigi Infosüsteemi Ameti andmetel ligi 11 000, on kaks kolmandikku seotud just inimeste vähese teadlikkusega. Seetõttu on väga oluline, et korraliku küberarhitektuuri kõrval tegeletakse pidevalt ka töötajate koolitamisega.”

IT ja sealhulgas digitaliseerimisega seotud väljakutsed ei ole MASS-i jaoks aga lõppenud. Hoopis vastupidi – 2026. aastat nimetab Kirsipuu uueks alguseks, sest senised kaks müügipunkti kolitakse ühe katuse alla. Selleks, et nii IT kui ka muud protsessid saaksid uues asukohas veelgi kiiremaks ja automatiseeritumaks, koostatakse Teliaga praegu digitaliseerimise teekaarti.

Telia on AS MASS uude büroo- ja laohoonesse välja ehitamas optikavõrku, mis loob tugeva ja töökindla vundamendi kogu hoone digitaristule. Järgmise sammuna on plaanis katta kogu hoone turvalise ja segmenteeritud Wi-Fi võrguga, mis vastab tänapäevastele töö- ja küberturbenõuetele.

Lisaks rajatakse 4G-põhine mobiilne siselevi, et tagada hooneüleselt kvaliteetne ja katkematu kõneside. Arutelus on ka videokonverentsilahendus ning hallatud printimise teenus, eesmärgiga kujundada samm-sammult terviklik ja tulevikukindel töökeskkond.

“Kuna kogu ettevõte on sõltuv toimivast IT-lahendusest, võib tegelikult öelda, et MASS on nagu IT-ettevõte, kes lisaks müüb puitmaterjali,” sõnab Kirsipuu.