“IT vajab sama suurt tähelepanu kui põhitegevus.” Küberoht sundis ettevõtet oma süsteeme ümber kujundama
Kui ettevõtte põhimõte on, et nende klient saaks kõik ühest kohast, siis tuleks ka ise selle järgi toimetada, nendib puitmaterjali müüva MASS-i tegevjuht Siim Kirsipuu. Seejuures tuleb järjest rohkem arvestada, et põhitegevuse kõrval peab sama suur fookus äri toimimise nimel olema ka IT-l, seda just praegusel küberohtude ajastul.
MASS-i tegevjuht Siim Kirsipuu jaoks on oluline, et üks koostööpartner suudaks ettevõttel aidata ära täita kõik ühe valdkonna vajadused.
Foto: MASS AS
Tänavu 35. sünnipäeva tähistava puitmaterjali edasimüüja MASS-i tegevjuht Siim Kirsipuu nendib, et kui esialgu tegeles ta ise ettevõtte IT-ga, siis äri kasvamisega tuli arusaam, et enam ta IT-haldamise ja kõige kaasnevaga hakkama ei saa ning vaja on spetsialisti.
„Mõni aasta tagasi, kui küberturvalisus muutus aktuaalsemaks, alustasime Teliaga koostööd. Esimene eesmärk oli koostada ettevõttele küberturvalisuse teekaart, mis aitaks aru saada hetkeseisust ning panna paika konkreetsed sammud küberturbe parendamiseks,“ räägib Kirsipuu.
Telia küberturbe lahenduste arhitekti Kristjan Aljase sõnul alustati teekaardi koostamisel turvanõrkuste skänniga, mille käigus selgus probleem SQL-serveriga ehk ettevõtte olulised andmed olid potentsiaalselt kättesaadavad kuritegelikel eesmärkidel. „Probleemi lahendamiseks tõime SQL-serveri Telia pilve,” räägib ta.
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Tõuke kõikide IT-teenuste Teliasse kolimiseks andis Kirsipuule aga arusaam, et kahe teenusepakkujaga asjaajamine on liiga aeganõudev. „Nagu on meie eesmärk pakkuda klientidele kõike ühest kohast, nii eelistame ka ise koostööpartnereid, kes suudavad täita kõik ühe valdkonna vajadused,“ räägib ta. Täna on Telia ettevõttele partneriks mobiilside, kontori küberturvalise interneti ja kogu võrgu haldamise osas. Lisaks ostetakse sisse küberturvalist pilveteenust ja töökohtade haldust.
Kuna turvalisest küberarhitektuurist ainult ei piisa, vaid intsidentide ennetamiseks on vaja ka tõsta töötajate teadlikkust, otsustati hakata kõiki 30 töötajat ka süsteemselt koolitama. „Alustasime kohapealsest nii-öelda saalikoolitusest, kus töötajad said ülevaate kõikvõimalikest ohtudest. Selleks, et õpitu meeles püsiks, on Telialt tellitud ka Telia Küberkoolitus, mis on mugav iseseisev koolitussari, kus töötajad vaatavad õppevideoid ning vastavad kontrollküsimustele,” selgitab Kirsipuu.
Nagu on meie eesmärk pakkuda klientidele kõike ühest kohast, nii eelistame ka ise koostööpartnereid, kes suudavad täita kõik ühe valdkonna vajadused.
MASS-i tegevjuht Siim Kirsipuu
Töötajate koolitamine moodustab küberturbest ligi poole
Kuna küberkuritegevus areneb kiiresti, on töötajate järjepidev koolitamine ja seeläbi nende kursis hoidmine ka kõige uuemate ohtudega Aljase sõnul väga vajalik ning annab nii ettevõttele kui ka inimesele endale parema turvalisuse. „Küberkuritegevuse statistika näitab, et kõigist mõjuga intsidentidest, mida mullu oli Riigi Infosüsteemi Ameti andmetel ligi 11 000, on kaks kolmandikku seotud just inimeste vähese teadlikkusega. Seetõttu on väga oluline, et korraliku küberarhitektuuri kõrval tegeletakse pidevalt ka töötajate koolitamisega.”
Telia küberturbe lahenduste arhitekt Kristjan Aljas.
Foto: Jake Farra
IT ja sealhulgas digitaliseerimisega seotud väljakutsed ei ole MASS-i jaoks aga lõppenud. Hoopis vastupidi – 2026. aastat nimetab Kirsipuu uueks alguseks, sest senised kaks müügipunkti kolitakse ühe katuse alla. Selleks, et nii IT kui ka muud protsessid saaksid uues asukohas veelgi kiiremaks ja automatiseeritumaks, koostatakse Teliaga praegu digitaliseerimise teekaarti.
Küberkuritegevuse statistika näitab, et kõigist mõjuga intsidentidest, mida mullu oli Riigi Infosüsteemi Ameti andmetel ligi 11 000, on kaks kolmandikku seotud just inimeste vähese teadlikkusega. Seetõttu on väga oluline, et korraliku küberarhitektuuri kõrval tegeletakse pidevalt ka töötajate koolitamisega.
Telia küberturbe lahenduste arhitekt Kristjan Aljas
Telia on AS MASS uude büroo- ja laohoonesse välja ehitamas optikavõrku, mis loob tugeva ja töökindla vundamendi kogu hoone digitaristule. Järgmise sammuna on plaanis katta kogu hoone turvalise ja segmenteeritud Wi-Fi võrguga, mis vastab tänapäevastele töö- ja küberturbenõuetele.
MASS AS büroohoone
Foto: MASS AS
Lisaks rajatakse 4G-põhine mobiilne siselevi, et tagada hooneüleselt kvaliteetne ja katkematu kõneside. Arutelus on ka videokonverentsilahendus ning hallatud printimise teenus, eesmärgiga kujundada samm-sammult terviklik ja tulevikukindel töökeskkond.
“Kuna kogu ettevõte on sõltuv toimivast IT-lahendusest, võib tegelikult öelda, et MASS on nagu IT-ettevõte, kes lisaks müüb puitmaterjali,” sõnab Kirsipuu.
MASS AS tiim
Foto: MASS AS
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