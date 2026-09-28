Börsitoimetuse ajakirjanik Micronist: ootused on kõrgel, aga juhtuda võib kõike

Investor Toomase kommentaar

“Mida ma nüüd siis ostma peaks?“ keerleb alustava investori peas kõige sagedasem küsimus. Käimasolev ühe kuuga investoriks kool näitab aga, et selle taga peitub terve küsimuste laviin ning praegu on jälle hea võimalus populaarsemad üle korrata.