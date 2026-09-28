Börsitoimetuse ajakirjanik Micronist: ootused on kõrgel, aga juhtuda võib kõike

Algaval nädalal liigub investorite tähelepanu taas majandusnäitajatele. USAst tuleb mitu olulist tööturu- ja inflatsiooninäitajat, mis saavad mõjutada ootusi Föderaalreservi järgmiste sammude suhtes. Ettevõtetest on tähelepanu all tehisintellekti buumist kasu lõikav Micron ning pööret tegev Nike.
“Mida ma nüüd siis ostma peaks?“ keerleb alustava investori peas kõige sagedasem küsimus. Käimasolev ühe kuuga investoriks kool näitab aga, et selle taga peitub terve küsimuste laviin ning praegu on jälle hea võimalus populaarsemad üle korrata.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.