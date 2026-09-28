Tagasi ST Seminarist elamuseni: Tartu pakub ettevõtetele rohkem, kui esmapilgul paistab Ettevõtte üritust planeerides ei pea esimene küsimus olema, kuhu inimesed ära mahutada. Hoopis põnevam on mõelda, millise kogemusega nad päeva lõpus koju lähevad. Tartus võib seminar toimuda kunstimuuseumis, kontserdisaalist saada gala- või konverentsipaik ning ajaloolise Ülikooli Kohviku üheksa ruumi võimaldavad ühe katuse all mängida väga erinevate ürituse formaatidega.

Sisuturundussaates „Lõunapaus“ räägime, miks ettevõtted otsivad klassikalise seminari ja toitlustuse asemel järjest enam terviklikku sündmust ning milliseid võimalusi Tartu selleks pakub. Ülikooli Kohviku perenaise Rete Kustassoo sõnul ei tasu lasta end eksitada isegi maja nimest – traditsioonilisest kohvikust ollakse tänaseks üsna kaugele jõutud ning põhisuunaks on saanud erinevad sündmused. Üheksa eriilmelist ruumi annavad korraldajale mänguruumi. „Siin on tõesti taevas ainult piiriks,“ ütleb Kustassoo ja lisab, et sama ruum võib ühel päeval olla seminaripaik, teisel peosaal ning järgmisel sootuks tantsupõrand.

Tartu Kunstimuuseumi näituste osakonna juhataja Indrek Grigor julgustab ettevõtteid omakorda mitte jääma kinni sellesse, mida muuseum ametlikus programmis pakub. „Tulge ja rääkige, mida te teha tahate,“ soovitab ta. Kunsti juures näeb Grigor ettevõtete jaoks üht ootamatut väärtust: olukorras, kus pole ainult ühte õiget vastust, hakkavad ka tavapärased hierarhiad veidi lagunema ning inimesed saavad üksteise mõtteid hoopis teises keskkonnas proovile panna.

Vanemuise kontserdimaja sündmuste projektijuht Taavi Toom kinnitab, et ka ettevõtete ootused on muutunud. „Ei otsita enam võimalusi pidada tavalist seminari või konverentsi, vaid tegelikult tahetakse pakkuda tervikpäeva, terviklahendust,“ räägib Toom. Kui suureks saab sellise sündmuse Vanemuise kontserdimajas kasvatada ja mida kõike ühe päeva sisse kombineerida, sellest kuuleb juba saates.