Tagasi ST Neli kortermaja koostöös Omega Laenuga. Kuidas Peeter Raag oma arendusprojekte rahastab? Kinnisvaraarendaja Peeter Raag on Tallinnas kortermaju arendanud juba üle 20 aasta. Tema käe all on valminud 11 kortermaja, millest 4 on rahastatud Omega Laenu abiga. Praegu puhub ta uut elu sisse Nõmmel Hiiu-Maleva 13 asuvale ajaloolisele Kapteni villale.

Küsisime Peetrilt, miks ta eelistab arendusprojektides paindlikku rahastuspartnerit, kuidas ta hindab laenuraha tegelikku hinda ning miks on Hiiu-Maleva 13 talle eriline ettevõtmine.

Alustame algusest. Kuidas sa kinnisvaraarendusse jõudsid?

Alustasin 2003. aastal. Ostsin esimese kortermaja ja hakkasin seda korrastama. Esimesed 4 korterit said valmis ja müüdud ning sealt edasi läks projekt projekti haaval. Kui üks objekt sai valmis, otsisin juba järgmist. Nii käib see siiamaani.

Milliste projektidega sa peamiselt tegeled?

Suurem osa minu tööst on olnud vanemate majade renoveerimine, ümberprojekteerimine ja rekonstrueerimine. See moodustab umbes 80% mu projektidest.

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Praeguseks on valmis 11 kortermaja. 4 projekti olen teinud koostöös Omega Laenuga ning järgmised on juba töös. Kuidas Hiiu-Maleva 13 projekt sinuni jõudis? See maja oli mulle juba varasemast tuttav ja eelkõige oma suurepärase arhitektuuriga silma jäänud. 2025. aasta sügisel märkasin, et maja on müüki tulnud. Pikalt ma ei mõelnud. Vanade majade korral peab oskama näha seda, mis seal juba olemas on ja mida on võimalik säilitada. Hiiu-Maleva puhul oli see potentsiaal kohe olemas. Millises seisus maja oli, kui töödega alustasite? Kõige olulisem oli see, et maja katus oli korras ja vesi ei olnud konstruktsioonidele kahju teinud. Väljast oli krohv hakanud seintelt lagunema ja sees oli viimistlus kahjustunud. Hoone põhiolemus ja arhitektuur olid aga alles. See andis rekonstrueerimiseks hea lähtekoha. Oled teinud palju arendusprojekte. Mis teeb Hiiu-Maleva sinu jaoks eriliseks? Pean tunnistama, et tunnen heameelt, kui saan ilusa arhitektuuriga elamule uue hingamise anda. Konkreetse maja puhul on oluline säilitada selle olemus. Eesmärk ei ole teha vanast majast midagi täiesti uut, vaid tuua esile see, mis selles juba väärtuslikku on, ja kohandada hoone tänapäevaseks elamiseks. Kas vana maja on tööde käigus ka üllatanud? Suuri ootamatusi või erilisi komistuskive ei ole selle projektiga seni olnud. Küll aga tuli välja üks tore detail: luukide tagant avastasime vana toidulifti, mis ühendab keldri teise korrusega. Hetkel kuum Venemaa endine peaminister: Putin tegi vea, mida ta ei suuda tunnistada Suurtes võlgades ettevõtte 160 töötajat istuvad kodus teadmatuses. “Enam ei ole väga naljakas” Mitu miljonit maksva luksuskorteri ostab kohalik noor spetsialist ST Rahvusvahelistele finantsbrändidele kasutajakogemust disainiv UXDA valis uueks kontoriks Preses Nama Kvartālsi

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Sellised leiud tuletavad hästi meelde, et vanal majal on oma lugu. Kõike sellist ei näe projektist ega joonistelt.

Millise tunde peaks inimene valmis majja sisenedes saama?

Inimene, kes leiab tee äsja renoveeritud majja, on ilmselt juba märganud selle suurepärast arhitektuuri. Sisse astudes võiks ta tunnetada ka ajaloo hõngu.

Mulle on oluline, et pärast rekonstrueerimist ei kaoks maja loomus ära. Uus ja vana peavad omavahel sobima.

Millal ütled ise, et arendusprojekt on õnnestunud?

Alati teeb rõõmu, kui pered on leidnud endale uued kodud. See ongi lõpuks kõige olulisem.

Maja võib olla tehniliselt valmis, kuid arendaja jaoks jõuab projekt päriselt lõpule siis, kui korteritesse tulevad inimesed ja majast saab taas kodu.

Kuidas sa oma projekte alguses rahastasid?

Alguses kasutasin pangarahastust. Pärast majanduskriisi muutusid pangad aga märksa konservatiivsemaks ja nende nõuded karmimaks.

Arendaja seisukohast tähendab see sageli aeglustumist ja rohkem piiranguid. Rekonstrueerimisprojektides peab aga olema valmis töö käigus kiiresti reageerima, sest kõike ei ole võimalik ette näha.

Kuidas jõudsid Omega Laenuni?

Tuttava kaudu. Sain kontakti, leppisime kokku ja esimene ühine objekt oli kortermaja Sihi 10.

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Kogemus oli positiivne. Asjad liikusid kiiresti ja paindlikult ning sellest kujunes pikem koostöö.

Miks kasutad arendusprojektides pangavälist rahastust?

Üks põhjus on pankade seatud piirangud. Näiteks võib pank piirata seda, mitut ühe arendaja üksust või projekti ta korraga rahastab. Samuti on minu projektid sageli mahult sellised, mis ei pruugi suure panga jaoks märkimisväärsed olla.

Teine oluline põhjus on kiirus. Rekonstrueerimisel ei lähe kõik kunagi täpselt plaani järgi. Kui tekib vajadus lisarahastuse või kiire otsuse järele, on arendajale oluline saada vastus päevade, mitte kuudega.

Pangaväline rahastus on üldjuhul pangalaenust kallim. Kuidas sa seda arvestad?

See on igavene küsimus: laenud on kallid ja raha on kallis. Mina arvutan intressikulu projekti kogumaksumusse ja vaatan projekti tervikuna.

Minu jaoks ei ole ainus küsimus see, mis intressimäär on paberil. Oluline on ka see, millal projekt valmis saab ja raha tagasi tuleb.

Kui paindlikum rahastus aitab projekti kiiremini ellu viia, võib kallimana tunduv raha tervikpilti vaadates olla mõistlik lahendus.

Kellega sa Omega Laenus peamiselt suhtled?

Minu kontaktisik on Julia Maier. Kogemus on olnud ainult positiivne: suhtlus on kiire ja paindlik.

Kui tekib küsimus, reageerivad mõlemad pooled kiiresti. Arendajana on mulle tähtis ka see, et teaksin oma rahastuspartnerit ja saaksin teda usaldada.

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Olete nüüdseks koostööd teinud neljas projektis. Mis paneb sama partneri juurde tagasi tulema?

Minu jaoks loeb see, et koostöö toimib. Omega Laenuga pole meil turbulentsi olnud. Suhe on selge ja positiivne ning mul on kindlus, et vajaduse korral saame asjad kiiresti läbi rääkida.

Arenduses on seda raske alahinnata, sest iga projekt on erinev.

Kas soovitaksid Omega Laenu ka teistele arendajatele?

Jah, olen seda ka teinud.

Kui keegi küsib minult rahastuse kohta nõu, siis räägin oma kogemusest. Projektid ei oota ning arendajale on oluline partner, kes suudab vaadata konkreetset projekti ja selle plaani.

Mis saab Hiiu-Maleva 13 majast edasi?

Kapteni villa Hiiu-Maleva 13 aadressil valmib plaani järgi sel aastal. Eesmärk on anda ajaloolisele majale uus elu nii, et säiliks selle arhitektuur ja ajaloo hõng, kuid samal ajal oleksid valmivad kodud tänapäevased.

Minu enda jaoks jõuab projekt päriselt lõpule siis, kui pered on leidnud siia oma uued kodud.

Ja siis tuleb järgmine objekt. Olen kogu aeg tegutsenud põhimõttel, et üks projekt tuleb korralikult valmis teha ning seejärel järgmise juurde liikuda. Kuni leian häid objekte, tahan seda tööd jätkata.

Omega Laen on alates 2009. aastast rahastanud ettevõtjate ja kinnisvaraarendajate projekte kinnisvara tagatisel Eestis, Lätis ning Leedus. Meie klient on meie partner. Me näeme inimest, projekti ja plaani.