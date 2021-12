Meediafirmade TOPi võitja Ekspress Meedia: nii tugev taastumine oli meilegi üllatus

Ekspress Meedia tegevjuhi Argo Virkebau Ekspress Grupi aktsiaoptsioonid on tänu meediafirma headele tulemustele väärt juba enam kui 100 000 eurot. Tänavu jaanuaris oli nende väärtus veel veidi enam kui 50 000 eurot. Foto: Rauno Volmar/Ekspress Meedia/Scanpix

Eriolukord kogu maailmas pani inimesed usaldusväärset meediat lugema, 2020. aastal kasvas Ekspress Meedia digitellijate arv 55%, mis on kõigi aegade rekordkasv. 2021. aastal on trend on sama tugev olnud.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099