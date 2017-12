Tipprikaste 2017: triljon dollarit kasumit

Sarnaselt Gatesiga on oma vara aktiivselt laiali puistanud ka ärimagnaat George Soros, kes teatas oktoobris, et on oma heategevusfondidele viimastel aastatel kokku jaganud üle 18 miljardi euro. Nõndaviisi on investeerimisguru varandus vähenenud „kõigest“ 8 miljardi dollarini.