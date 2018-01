Kuidas uuel aastal rikkam olla?

Uus aasta on juba pea kuu aega vana ning viimane aeg on endale üles märkida rahaeesmärgid.

Fidelity uuringu kohaselt annab kolmandik ameeriklastest rahaga seotud uusaastalubaduse. Küll aga kipuvad need lubadused juba kevadeks unustusehõlma vajuma.

“Enamikul inimestest ei õnnestu oma lubadustest kinni pidada, kuna nad ei koosta konkreetset tegevusplaani ning seetõttu naasevad oma vanade harjumuste juurde,” kommenteeris Take Change America finantskonsultant Mike Sullivan MarketWatchile. “Kui rääkida rahaga seotud lubadustest, siis peamine rõhk peaks olema uute harjumuste kujundamisel,” jätkas ta.

Seega, mida võiks endas uuel aastal muuta?

Muuda ülekanded säästukontole automaatseks. USA Föderaalreservi uuringust selgus murettekitav tõsiasi, et pea pooled ameeriklastest ei suudaks leida hädaolukorras 400 dollarit. Sullivan tõdes, et mustadeks päevadeks peab alati raha olema ning alustada tuleks tasa ja targu. Kui sul õnnestub iga kuu panna kõrvale näiteks 200 eurot, on sul juba aastaga kogunenud 2400 eurot. Lihtsaim viis seda teha on sõlmida internetipangas püsikorraldus ning igal kuul kindlal kuupäeval läheb kindel summa su pangaarvelt säästukontole üle. Nii ei pea sa ise raha ülekandmisega vaeva nägemagi.

Koosta endale ise eelarve. Pole vahet, kas sa tahad suvel reisile minna või mõne laenu enne tähtaega ära maksta, eelarve koostamine on ülioluline.

Rahasäästmis- ja investeerimisäpi Twine juht Uri Pomerantz ütles MarketWatchile, et igaühel võiks olla nimekiri tegevustest või eesmärkidest, mida ta saavutada tahab. See tähendab, et sa võiksid kirja panna rea asju, mida sa alanud aastal endale näiteks osta tahad. Samuti peaksid sa välja mõtlema selge plaani, kus sa tahad olla rahalises mõttes viie, kümne ja ka viieteistkümne aasta pärast. “Nii on sul lihtsam aru saada, mida sa pead tegema, et need eesmärgid ka täituksid,” lisas ta.

Kui eesmärgid paigas, on väga oluline paika panna tegevusplaan, mis aitab sul eesmärke saavutada. Kaval mõte on oma eesmärke jagada ka lähedastega, sest siis tunned sa suuremat survet ja vastutust sihile jõuda.

Et selle kõigeni jõuda, võiksid sa korra-kaks kuus läbi vaadata oma konto väljavõtte ning analüüsida, mida ja millele sa kulutanud oled. “Tee seda näiteks iga kuu alguses ning õige pea näed, et see saab sulle ka harjumuseks,” ütles Sullivan.

Teeni rohkem raha. Üks lihtne viis rohkem raha kõrvale panna on mõistagi rohkem teenida. Sa võid otsida sootuks uue töö, leida tulusa hobi või püüda leida aega hoopis lisatöökoha jaoks. Viimase näidetena võib tuua Uberi või Taxifyga sõitmise.