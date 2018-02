Kaubanduskoda: tarbijaõiguste lisamine on kurjast

Kaubanduskoda koostas muudatuste kohta oma liikmetelt arvamuse saamiseks küsimustiku, mille põhjal saatis arvamuse justiitsministeeriumile. Loe pöördumist siit.

Teise olulise muudatusena on eelnõusse kavandatud, et tarbijalt ei tohi nõuda kauba mittevastavusest teavitamist teatud tähtaja jooksul.

Praeguses võlaõigusseaduses on säte, et tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui sai mittevastavusest teada.

Kaubanduskoda on sellise muudatuse vastu, sest eelnõu tekitab olukorra, kus tarbija võib katkist toodet edasi kasutada ja tekitada sellele pöördumatud kahjustused, mida hiljem ei saa enam parandada. Lisaks ei pruugi hiljem olla võimalik tuvastada, millest puudus tekkis.

Kauplejad tõid veel välja, et kui tarbija teavitab kauplejat viivitamatult, võib kehtida veel garantii, mis annab tarbijale lisaõigused ning paneb tootjale kohustuse toode kohe asendada.

Palju ebaselget

Kui muudatused jõustuvad praegusel kujul, suureneb koja hinnangul kindlasti vaidluste arv kauplejate ja tarbjatel vahel. Lisaks võivad muudatused suurendada ka toodete hindu, sest millegi arvelt tuleb leida raha vaidluste pidamiseks ning toodete parandamiseks, asendamiseks ning raha tagastamiseks.

Praegu on tegemist direktiivi eelnõuga ning veel ei ole teada, kas ja millisel kujul see jõustub. Ka jääb pärast direktiivi jõustumist Eestile aeg, et muudatused ka meie seadusandlusesse üle võtta. Seega võib muudatuste jõustumisega Eestis minna veel mitu aastat.