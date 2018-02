Euroala inflatsioon aeglustus

Ainult tellijale

Veebruaris jätkus euroalas inflatsiooni aeglustumine, mis Eurostati esialgsetel andmetel on sügisel nähtud 1,5 protsendist järk-järgult nihkunud 1,2 protsendi peale.

Suurima panuse üldisse hinnatõusu andis energia, mille hinnad olid veebruaris 2 protsenti möödunud aastast kõrgemal. Teenused ja toidukaubad kasvasid 1,1-1,3 protsenti ning tööstuskaupade hinnatõus jäi 0,7 protsendile.

Reutersi hinnangul oli tegemist üldiselt prognoositud aeglustumisega. Samas on energia ja töötlemata toidu hindu mittearvestav alusinflatsioon, olnud pidevalt 1,2 protsendi tasemel. See annab pigem tuge arvamusele, et pidev inflatsioonisurve on jõudu kogumas.

Alusinflatsiooni jälgib ja omalt poolt võlakirjade kokku ostmisega ka õhutab Euroopa Keskpank, mille eesmärgiks on saavutada püsiv 2protsendiline hinnatõus.