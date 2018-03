Maksuamet hakkab reaalajas kütuseturgu luurama

Riigikogu võttis täna vastu seadusemuudatused, mis võimaldab maksuametil reaalajas kütuse müügitehingute andmeid näha. Uus kord jõustub veebruaris.

„See võimaldab senisest tõhusamalt võidelda sektoris maksupettuste vastu, parandades sellega ka ausate müüjate konkurentsivõimet ja kasvatades riigi maksutulusid,“ lisas minister.

Suuremad kütusemüüjad on muudatuste suhtes pigem toetavad. Näiteks Neste kommunikatsioonijuht Risto Sülluste rääkis novembris, et kuna firma seisab kütuseturu ausa ja läbipaistva arengu eest, siis on valitsuse samm tervitatav. Ka Alexela Oili juhatuse esimees Ain Kuusik ütles toona, et firma tervitab igasugust riigipoolset kontrolli kütusesektoris. Tõsi, ettevõtjad rõhutasid, et süsteemi administreerimine ei tohi saada mahukaks tööks omaette.