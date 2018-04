Tamm ootab kliimamuutuste positiivset mõju

Kliimamuutused lähevad Eestist mööda ning kasvav ülemaailmne nõudlus tõstab Eesti toidutööstuse uutesse kõrgustesse, usub maaeluminister Tarmo Tamm.

„Mina usun küll, et Eesti toiduainesektori paremad päevad on veel ees. Kui me vaatame maailma rahvaarvu kasvu, siis tulevikus on vaja rohkem toiduaineid, rohkem vett, rohkem energiat. Meil on maad, niiskust ja energiat,“ rääkis minister toidutööstuse aastakonverentsil.

Tamm võrdles mulluseid külmakahjustusi Euroopa viinamarjakasvatuses vihmase suvega Eestis. „Jah, osa vilja jäi põllule, uba jäi põllule, aga kokkuvõttes kasvatas teraviljasektor kõvasti toodangut, meil on hea keskkond, uued tehnoloogiad ja see viib edasi,“ rääkis ta.