Kolmandat sammast saab peagi avada väärtpaberikontota

Kolmanda pensionisamba tegemiseks või omamiseks pole peagi enam väärtpaberikontot vaja.

Osakute üleviimine toimub automaatselt ja pensionikogujatel endil pole tarvis midagi ette võtta. Ministeeriumist kinnitati, et see tähendab, et alates 6. augustist pole kolmanda sambaga liituda soovijal enam väärtpaberikontot vaja.