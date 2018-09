Luminorist on lahkunud ametiühingujuht

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Luminori pangast on lahkunud senine ametiühingu peausaldusisik Tiina Kukk. Sõlmitud konfidentsiaalsusleping keelab tal öelda, miks ta lahkus, kirjutas Dagens Nyheter.

Tiina Kukel on nüüd uus töö kohaliku kinnisvarafirma juhatuses. „Mul on kahju. Ma ei saa küsimustele vastata oma komfidentsiaalsusleppe tõttu Luminoriga,“ kommenteeris Kukk napilt.

Teised ametiühinguliikmed ütlesid, et Tiina Kukele avaldati väga suurt survet, kuid ta lahkus isiklikel põhjustel ja oma soovil.

Luminori kommunikatsioonijuht Hedwig Meidra ütles, et Tiina Kukk on leidnud uued väljakutsed väljaspool panka ja sellised konfidentsiaalsuslepped on selles valdkonnas väga tavalised.