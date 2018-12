Volvo Trucksi innovatsioonidirektori Lars Mårtenssoni sõnul peavad riigid rajama rohkem gaasitanklaid – kes suudab kiiremini ümber orienteeruda, sel on ka selge eelis. Foto: Tõnu Tramm

Volvo tippjuht: gaasiveokid tulevad nii või teisiti

Lähima 5–7 aasta vaates hakatakse linnasisesteks vedudeks kasutama rohkem elektriveokeid, riigisisesteks CNG-mootoriga ning rahvusvahelistes vedudes LNG-veokeid, on Volvo Trucks innovatsioonidirektor Lars Mårtensson veendunud.

Teemaveeb logistikauudised.ee kirjutas, et Mårtenssoni sõnul ootavad veokitööstust ees suured muudatused, sest kliimaleppe eesmärgid on ambitsioonikad ning diislikütusel sõitvad veokid ei suuda täita seda eesmärki ka siis, kui kasutusele võetakse kõik aerodünaamilised lahendused, hübriidsüsteemid jms.

“Tuleb hakata mõtlema alternatiivsetele kütustele. Paljuräägitud vesinik on veel liiga kauge tulevik, samuti on elektriveokite kasutamine mõeldav vaid linnades. Küll aga on lähema 5–7 aasta perspektiivis väga oluline roll just gaasiveokitel: CNG-mootoriga veokid siseriiklikel vedudel ning LNG-veokid rahvusvahelistes vedudes,” rääkis Mårtensson Göteborgis toimunud seminaril.

Tema hinnangul asendub lähiaastatel umbes 20% diislikütusel sõitvatest veokitest biogaasil sõitvatega.

See omakorda eeldab riikidelt kiiret tegutsemist, et hakata rajama rohkem gaasitanklaid: kes suudab kiiremini ümber orienteeruda, sel on ka selge eelis.

Teine suund, kuhu veokitööstus liigub, on autonoomsus ehk isejuhtivad veokid. Mårtenssoni sõnul ei jõua ilma juhita veokid tavaliiklusesse ilmselt veel niipea, küll aga on sisuliselt valmis teedele tulema platooning-süsteem ehk üksteiseteise taga sõitvad autorongid, mille juhtseadmed on sünkroniseeritud esimese veokiga.

Juhita veokeid katsetatakse aga juba edukalt erinevatel kinnistel territooriumidel, näiteks kaevandustes.

Uus väljakutse on panna prügiveokid end ise juhtima, kuid siin on veel liiga palju ohte, mis sellel täies mahus sündida laseks. Küll aga on võimalik panna prügiautod ühe tänava ulatuses ise edasi sõitma kuni järgmise konteinerini ehk piisab ühest inimest, kes tühjendab konteinereid, auto aga liigub ise.