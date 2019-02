Halval ajal on kindlustusel suurem tähtsus

Salva Kindlustuse ettevõtte varakindlustuse underwriter Meelis Morozov, ERGO varakahjude osakonna juhataja Erko Makienko ja Compensa Kindlustuse varakindlustuse riskijuht Raul Rüüson. Foto: Liis Treimann Jaga pilti:

„Kui majandusel läheb hästi, siis on ka teenimisvõimalused paremad ning vargad lähevad Soome ehiajaks, majandussurutise ajal on vargusi samas rohkem,“ viitas ERGO varakahjude osakonna juhataja Erko Makienko ühele asjaolule, mis kindlustajatele silma on jäänud.

Kindlustusfirmade esindajate kinnitusel saavad ettevõtted end nii vara hävinemise kui seetõttu saamata jäänud tulu vastu kindlustada, hilisemate probleemide vältimiseks tuleb endale selgeks teha välistused ning kaaluda läbi kindlustuskaitse optimaalne ulatus.