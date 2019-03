Nimevahetus on ettevõtte jaoks investeering

Ettevõte peab nime vahetades valmistuma nii suurteks kuludeks kui ka tagasilöökideks, kuid eelkõige on see investeering tulevikku.

Circle K Eesti ASi peadirektor Kai Realo Foto: Andras Kralla

Taxify teatas sel nädalal, et võtab oma uueks nimeks Bolt. Seetõttu taasavaldame möödunud aasta suvel ilmunud loo sellest, missugused ettevõtted ja asutused on oma nime vahetanud ning mida see ettevõtja jaoks tähendab.