Suur osa väikefirmasid pelgab veebimüüki

Konverents "Kuidas panna klient e-poest rohkem ostma?" Foto: Eiko Kink

Kõigest veerand Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetest kasutab oma müügitegevuses elektroonilisi platvorme, selgub värskest SEB uuringust.

SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen nentis, et viiendik Eesti ja Leedu ning koguni pea 40% Läti väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest (VKE) ei pidanud üldse oluliseks pakkuda oma tooteid ja teenuseid digitaalsetes kanalites. „See tõstatab aga tõsise küsimuse Balti ettevõtete konkurentsivõimest lähitulevikus,“ ütles ta.

Leppänen tõdes, et võrreldes teiste Balti riikidega on Eesti olukord küll pisut parem.

SEB Läti juhatuse liige Arnis Škapars kinnitas, et enam kui kaks kolmandikku Läti VKEdest ei rakenda oma müügitegevuses veebikanaleid. „See asjaolu teeb muidugi murelikuks, sest trendid näitavad, et klientide ootus on teistsugune. Üha enam inimesi soovivad ostelda veebikeskkonnas ning kui ettevõtted väldivad oma toodete või teenuste müüki internetis, siis pärsivad nad sellega oma konkurentsivõimet. Näiteks paljude välismaal elavate klientide jaoks oleks see ju ainus võimalus osta Läti ettevõtetelt,“ selgitas Škapars.

SEB uuringu põhjal kasutab ainult viiendik (20%) Läti VKEdest oma toodete ja teenuste müümiseks veebikanaleid, Leedus on vastav näitaja 22% ning Eestis kasutab 25% VKEdest elektroonilisi müügikanaleid.

Ka lähitulevikku silmas pidades ei kiirusta Läti VKEd e-kanalite rakendamisega ning kõigest 13% plaanib veebimüügi käivitada alanud aastal. Samal ajal 17% Leedu ning koguni 21% Eesti ettevõtetest juba arendavad oma veebimüügi platvorme.