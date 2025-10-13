Infosulgu tekkida ei tohi! Kuidas tagada elanikkonna teavitamine kriisiolukorras?

Siseministeeriumi nõunik Kadi Luht-Kallase sõnul on autoriseeritud info levitamine ääretult oluline. “Kõik kriisiinfo peab tulema usaldusväärsetest allikatest. Valeinformatsiooni levik kriisiolukorras võib tekitada segadust ja ohtu.”

Üha suuremat rolli mängib digiraadio

Võtmetähtsusega vahendiks on saanud digiraadio, mis võimaldab kriisiinfo levikut nii heli kui tekstina. “Digiraadio võimaldab kriisiolukorras, et inimesed saavad infot automaatselt seal, kus nad asuvad. See on oluline täiendus traditsioonilisele FM-raadiole, mis nõuab kuulajalt kanalivahetust ja aktiivset jälgimist,” sõnab Luht-Kallas.

Digiraadio võimaldab teha lokaalseid teadete edastusi, kus sõnum jõuab täpselt sinna, kus seda vajatakse. Kaasani sõnul saab süsteemi prorgrammeeda nii, et kriisiolukorras aktiveerub raadio automaatselt, kuvades tekstina olulised juhised ja hoiatused.

Näiteks Saksamaal on digiraadio võimaldanud täpselt määrata, millises piirkonnas teavitus saadetakse, et ainult selles asukohas olevad inimesed vajaliku info saaksid. Eestis katsetati digiraadio kriisiinfo edastust Crevexi õppuse raames, kus päästeamet sai saata piirkonnapõhiseid teateid, mis kuvati tekstina autoradios ja koduraadiotes.

Aegkriitiline info peab jõudma igasse Eestimaa paika

Levira on oma süsteemid üles ehitanud võttes arvesse nii elektrikatkestusi, interneti- ja mobiilsideprobleeme kui ka varukohtade vajadust. Kristo Kaasan toob näitena enda elust: “Iga äikesetormi ajal kaob meie Noarootsi suvilas elekter ja sellega koos ka mobiilside. Tavaliselt kestab see 10–15 minutit, kuid pikema katkestuse korral ei pääseks inimesed oma igapäevase info juurde. Meie lahendused on mõeldud just selliste olukordade jaoks."

Eelmisel aastal toimus Saaremaal suur lumetorm, mille ajal kogu saar oli sideta. Levira generaator töötas 400 tundi järjest, edastades televisiooni ja raadioprogramme. "Inimesed said oma kodudes infot, vaatamata sellele, et kohalikes majapidamistes puudus elekter," räägib Kaasan.

Patareidega raadio olgu igas kodus

Siseministeeriumi nõunik Kadi Luht-Kallase sõnul võiksid elanikud kriisideks valmistuda praktiliselt ning ta toob välja ka kolm olulist aspekti: olemas võiks digiraadio või patareidega raadio, generaator ja varukohtade seadmed, mobiilse interneti võimalus või varuplaan. “Need vahendid aitavad kriisiolukorras olla informeeritud ja tagada turvatunde," sõnab ta.

Varusaatjad koheselt töövalmis

Eestis on kaks digiraadio multipleksit, mis võimaldavad ühes piirkonnas mahutada kuni 14 programmi. Ühe sagedusressursiga on sisuliselt kaetud 88% kogu Eesti territooriumist. Võrgu laiendamine toob oktoobri jooksul juurde veel Orissaare ja Haapsalu, mis katavad Lääne-Eesti tühimiku ning Kohtla-Nõmme saatja Lääne-Virumaa poolel. Lisaks on olemas varustuudiod ja mobiilsed saatjad, mis tagavad info edastamise isegi siis, kui peamised mastid välja langevad.