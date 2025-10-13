Tagasi PRO 13.10.25, 17:00 Sõidukimüüjate TOPi mullune tippkasum vähenes märgatavalt Eesti sõidukimüüjate TOP näitab, et sektor püsis möödunud aastal stabiilne, kuigi 2024. aasta majanduskeskkond ja tarbijakindlus olid eelneva aastaga võrreldes märgatavalt suurema surve all.

Foto: Liis Treimann

Juba teist aastat valis Äripäev lisaks jae- ja hulgikaubanduse parimatele tegijatele ka sõidukimüüjate parimad tegijad. Sõidukimüüjate TOPis konkureeris 84 ettevõtet.

Sõidukimüüjate TOP näitab, et pärast varasemat kiiret kasvu on käibed stabiliseerunud ja kasumid ühtlustunud. Eelmise aasta tabeli võitja kasumit tänavuse aasta tipp korrata ei suutnud, see oli ligi 5 miljonit eurot väiksem. Stabiilseid tulemusi mõjutas tõenäoliselt automaksu ootuses 2024. aasta lõppu nihkunud müügilaine, mis paisutas toonaseid käibeid, samas kui 2025. aasta algus tõi turule järsu jahtumise.

