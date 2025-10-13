Suurim erakond kulutas valimiskampaaniale pea miljon eurot

ST Sisuturundus 13.10.25, 14:35

Eestis välja töötatud süsteemid tagavad televisiooni ja raadio püsimise eetris ka siis, kui elektri- või internetiühendus katkeb. Levira koostöös riigiasutustega on üles ehitanud detsentraliseeritud võrgulahenduse ning tagab selle, et oluline info jõuab inimesteni igas olukorras ning sõltumata sellest, millises Eestimaa otsas parajasti viibitakse.