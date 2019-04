Arakas pidas sissemakseta kodulaenu ideed ohtlikuks

Peminister Jüri Ratase nõunik Tanel Kiik ja Eften Capitali tegevjuht Viljar Arakas augustikuises raadiosaates. Foto: Andras Kralla

„Tahaks uskuda, et suur osa kinnisvaraturu osalisi mõistab, et tegu on halva ideega,“ säutsus Eften Capitali tegevjuht Viljar Arakas möödunud aasta augustis Twitteris selle peale, kui luges uudist Keskerakonna valimisideest anda noortele peredele võimalus võtta eluasemelaenu ilma sissemakse nõudeta.

Nüüd loeme Keskerakonna, Isamaa ja EKRE kolmikleppest sama punkti: „Tagame lasterikastele ja noortele peredele võimaluse saada oma kodu soetamiseks või parendamiseks laenu riigi käendusel ning ilma kohustusliku omafinantseeringuta. Kaasajastame lasterikaste perede Kredexi kodutoetuse kriteeriume ja summasid.“