Huawei asutaja: me ei nuhiks ka Hiina valitsuse käsul

Huawei. Foto: Shutterstock Jaga pilti:

Huawei ei aitaks Hiinal USA järele nuhkida ka siis, kui kodumaa valitsus selleks ettevõttele käsu annab, ütles Huawei asutaja ja president Ren Zhengfei intervjuus CBS Newsile.

„See ei ole absoluutselt võimalik,“ ütles Zhengfei. „Me ei osale kunagi spionaažis ja me ei lase ühelgi oma töötajal seda teha. Me ei installeeri ka tagauksi, mis võimaldaksid seda teha. Isegi siis, kui Hiina seadused käsiks meid.“

Ühendriikide ametnikud kardavad, et Hiina võib globaalset telekomifirmat kasutada selleks, et ameeriklaste järele nuhkida. Osalt aitaks seda teha 2017. aastal Hiinas vastu võetud seadus, mille kohaselt on Hiina ametnikel õigus rahvusliku julgeoleku kaalutlustel inimesi jälgida.

Aprillis hoiatas Pentagon, et Huawei mobiile ja modemeid võidakse kasutada ameeriklaste jälgimiseks, ning kõigis USA sõjaväebaasides asuvates poodides lõpetati ettevõtte seadmete müük.

USA valitsus on Huaweid süüdistanud ka Iraani sanktsioonide rikkumises, ärisaladuste varastamises T-Mobile’ilt ja palju muudki. Seoses sellega arreteeriti Zhengfei tütar ja Huawei finantsjuht Meng Wanzhou eelmise aasta detsembris Kanadas. Zhengfei ütles CBS Newsile, et tema tütre arreteerimine oli poliitiliselt motiveeritud.

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kaalub ka Huawei toodete täielikku müügikeeldu USAs.