Nädala lood: ootamatu pidur majanduses ja koolilaste närb toit

Käesoleva nädala loetuimad artiklid rääkisid sellest, kuidas majandus jaheneb, Tallinn närutab koolilaste toiduga, Swedbank kaitseb Vene oligarhi, LHV kasvab ja kuhu EfTEN Real Estate III fond plaanib 16 miljonit investeerida.

Aasta algus on olnud autopoodides hõre, kuid aprillis võiks asi juba paraneda, ütles City Motorsi juht Jaanus Palm. Foto: Andras Kralla

Automüük ja ehitus annavad majanduse jahtumise signaale

Artiklis Kainestav tagasilöök: majandus hakkab tipust alla laskuma kirjutas Kristjan Pruul, et suur palgatõus ei taha käibemaksu laekumises millegipärast kajastuda, kuid ootamatult on pihta saanud just suurte ostudega seotud sektorid: automüük ja ehitus. Äkki ongi kõigil juba külmkapp kodus ja garaaž autosid täis, naljatas konjunktuuriinstituudi juht Marje Josing, kelle sõnul ongi tarbimisel oma piirid ja võib-olla otsivad inimesed nüüd midagi muud, olgu selleks siis elamused, muud teenused, reisid.

Koolitoidu pealt säästmine on kurjast

Katariina Krjutškova kirjutas artiklis Tallinn säästab: lapsed lürbivad lahjat lihakastet ja toitlustajad kiratsevad, et Tallinnas pole viis aastat kooli toiduraha toetus tõusnud, mistõttu on koolisöögis vähendatud liha ja piima kogust, samuti kasutatakse Poola puu- ja juurviljasid. Lisaks minnakse üha enam üle kahele supipäevale nädalas, et toitlus-taja ots otsaga kokku tuleks. Juhtkirjas leidsime, et lapsed peavad koolis saama korraliku ja tervislikku toitu ning selleks tuleb koolitoidu toetusi tõsta. Artiklis Lapsed valisid parimaks koolitoidu valmistajaks pankrotis ettevõtte toome välja, et ellu jäävad suurt mahtu pakkuvad toitlustajad ning väiksemad hääbuvad. Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev leidis aga, et Tallinna koolitoidu halvustamine on vastutustundetu.

Swedbank kaitses Vene oligarhi

Teisipäeval kirjutas Marge Väikenurm kaaneloos Poliitikud jagasid ohtliku oligarhi partneritele Eesti passe, kuidas rahapesuskandaali keskmes olev Swedbank kaitses Rootsi riigitelevisiooni väitel Venemaa üht ohtlikumat oligarhi Iskander Mahmudovit, kelle Eestis tegutsenud äripartneritele jagas Keskerakonna ja Reformierakonna valitsus kodakondsust. Mahmudov liigutas läbi Swedbanki sadu miljoneid eurosid Vene söeettevõtte Carbo One varjus. Carbo One oli Swedbank Eesti suurimaid kliente. Venemaa presidendi Vladimir Putini lähiringi kuuluv Mahmudov muutus kurikuulsaks juba 1990. aastatel.

Suurim betoonelementide tootja omandab TMB ilma Eesti üksuseta

Artiklis Kosilane tõi TMB ostuks ohvri kirjutas Kristel Härma, et Euroopa suurim betoonelementide tootja peab loobuma tükikesest oma Soome tootmisest, et omandada Eesti betoonelementide tootja TMB, küll aga ilma viimase Eesti üksuseta. Eesti kaudu jätkab TMB suurtootjaga konkureerimist. Augustis kirjutas Äripäev Prantsuse kontserni ambitsioonikast plaanist koondada Eesti betoonelementide tootjad ühe katuse alla: Consolisele kuulub siinsel turul E-Betoonelement, millele lisaks tahtis osta Eesti möödunud aastal edukaimaks ettevõtteks kuulutatud ASi TMB. Viis kuud hiljem selgus, et Eesti edukaima ettevõtte müük kukkus läbi.

EfTEN Real Estate III sihib kõrge üüritootlusega objekte

Börsi poole pealt kirjutas Anu Lill artiklis Mida teeb EfTEN 16 miljoniga? sellest, kuhu kavatseb EfTEN Real Estate III fond paigutada maikuus uue emissiooniga kogutavad 16 miljonit eurot. Aktsionäridele kinnitati koosolekul, et fond sihib ainult neid objekte, mille üüritootlus on vähemalt 8% aastas. Aktsionäre oli kohale tulnud terve saalitäis, sealjuures ka mitme investeerimisõpiku autor ja kinnisvaraarendaja Jaak Roosaare, kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark ja päevakaupleja Ivar Mägi. Koosoleku kõik otsused, sh nii majandusaruande kinnitamine, 0,95eurose dividendi maksmine ja 1000 000 uue aktsia emiteerimine tehti ülisuure poolthäälte enamusega.

LHV kasvab ja napsab suurpankadelt kliente

Indrek Mäe kirjutas artiklis LHV muljetavaldav kasv ja mõned tõrvatilgad, et pealkirjale sarnaselt kommenteerivad investorid äsja avaldatud LHV Groupi kvartalitulemusi, nentides, et ettevõte on konkurentide ümber puhkenud rahapesuskandaalid enda huvides oskuslikult ära kasutanud. Pank kasvatas möödunud kvartalis oma kasumi aktsia kohta (EPS) kasvatada 1,02 eurolt 1,06 eurole, mille peale aktsia reageeris pärast majandustulemuste avalikustamist ligi protsendilise kasvuga, makstes nüüd 11 eurot.. Kuumenevast kinnisvaraturust ja LHV tulemustest rääkisime ka raadiohommikus, teemaga seotud artikkel räägib, kuidas väikepangad napsavad tasapisi suurtelt kliente. Juunis plaanib LHV teha uue emissiooni.

Mida teha teise samba rahaga?

Investor Toomas andis praktilisi soovitusi II samba raha paigutamiseks. "Teatavasti on iga investori puhul olulised kaks tunnet – hirm ja ahnus. Mida suuremaks ahnus läheb suuri tootlusnumbreid nähes, seda tõenäolisemalt teed läbimõtlematult kiire otsuse, mida pärast tavaliselt kahetseda tuleb. Samamoodi ei aita ka hirm tegutsemisele kaasa," kirjutas Toomas.