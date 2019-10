Kriis oli möödunud nädala raadiolugude märksõna

Peeter Pärteli sõnul võib varsti rahu tänavatel asenduda anarhiaga. Foto: Liis Treimann

Sel nädalal huvitas Äripäeva raadio kuulajaid Ülemiste City juhi Margus Nõlvaku mõtted juhtimise teemal, ettevõtjate valmistumine või mittevalmistumine kriisiks ning küsimus, kuidas leevendada tööjõukriisi.

Nädala tagasivaates järjestame viimase nädala põnevaimad saated.

1. Hea juht kuulab töötajaid

ASi Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak kirjeldab, millised on hea büroohoone valmimise eeldused, ning ka seda, mida on Ülemiste Citys tehtud ja kuhu tahetakse linnaku arendamisel välja jõuda. 7. novembril toimuva konverentsi "Workplace happiness" moderaator Nõlvak mõtiskleb saates ka tööõnnest laiemalt. Saadet "Eetris on ehitusuudised" juhib Lauri Leet.

2. "Ettevõtja ei ole erakordseks kriisiks valmistunud"

Ühel hetkel rahatrükk enam ei tööta ning siis pole pääsu ei valuutadel ega kontole kogutud säästudel, leiab investor Peeter Pärtel. Võidavad aga need, kes on võtnud fikseeritud intressiga laenu.

Veel enam, praegune rahu võib asenduda anarhiaga tänavatel.

Finantsvaba investor räägib, kuidas ta selle saavutas ning milliste vahenditega on tal plaanis oma varasid kriisiolukorras kaitsta. Juttu tuleb ka sellest, kas ainus lahendus on punkrisse kolimine, nagu Pärtel on oma varasemates intervjuudes välja toonud.

Kuula saadet siit:

3. Kaardistus on edu alus

Kliendi vajaduste ja ootuste kaardistamine on kõige olulisem osa müügiedus, et mõista, kuidas, miks ja millal klient ostab. Kaootilistele küsimustele saab anda ainult kaootilisi vastuseid ja selle infoga pole hiljem midagi peale hakata.

Kas sinu tiimil on konkreetsed küsimused kirjas? Kas neile on ka võimalikud vastused läbi mõeldud? Kas need küsimused on loogilises järjekorras? Külas on Kerli Vau, aastases ambitsiooniprogrammis osaleja ja müügipraktik. Saatega "Nimed müügitahvlil" on stuudios Urmas Kamdron ja Silver Rooger.

Kuula saadet siit:

4. Eesti firma, mis haukab tükki 40 miljardi ärist

Kolmapäevases hommikuprogrammis tegime juttu Eesti ettevõttega, mis püüab oma osa 40 miljardi dollari ärist ehk audiovaldkonnast. Nimelt selgitab investoritelt, sealhulgas Skype'i taustaga Jaan Tallinnalt, enam kui 2 miljonit eurot kaasanud Eesti-USA idufirma Snackable AI asutaja ja juht Mari Joller, mida selleks tegema peab.

Kuula saadet siit:

5. Tööjõukriisi nipp – värba erivajadusega inimene

Saade "Töö ja palk" keskendub seekord vähenenud töövõimega inimestele. Arutame, mida saaks teha, et ettevõtted leiaksid vähenenud töövõimega inimeste seast töötajaid ja ka vastupidi, et nendesse asutustesse oleksid erivajadustega inimesed meelsasti valmis kandideerima.

Külas on töötukassa tööandjate nõustamise teenuse juht Külliki Bode ja Swedbanki inimressursside partner Sirle Paberits. Saatekülalised jagavad ka Swedbanki ja töötukassa praktikat, kuidas on edukalt erivajadustega inimesi tööle võetud ja millest võiksid teised ettevõtted kindlasti õppida. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuula saadet siit: