Artikkel

Vene puidutööstuses tekkis "impordikriis"

Sanktsioonide ja ettevõtete lahkumise tõttu ei ole Venemaal enam ka varuosi metsamasinatele. Foto: Pixabay

Venemaale kehtestatud sanktsioonidest on eksporti keelavatest isegi mõjusamad impordipiirangud. Sealne puidutööstus tunnetab niinimetatud impordikriisi.

Äripäeva teemaveeb Tööstusuudised vahendab, et Venemaa Gaidari-nimeline majanduspoliitika instituut koostas ülevaate tööstuste seas läbi viidud toorainete, materjalide ja komponentidega varustatuse taseme uuringust. Forestkomplex.ru andmetel selgus uuringust, et kui juulis kasvas Vene päritolu materjalide tarne 79%-ni tellimustest, siis importmaterjale said soovijad vaid 20% juhtudel (juunikuus oli see 31%).

Sellise olukorra on põhjustanud Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonid. Väga rängalt on see tabanud just puidutööstusi – kui toiduainetööstused suutsid üsna edukalt jätkata oma tegevust Vene analoogidega, siis puidutööstustel sellised võimalused puuduvad.

Pikemalt saab lugeda Tööstusuudistest