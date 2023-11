Eksperdid tulevikust: majanduskasvuta ei saa, aga SKT vajab ka õnnemõõdikuid

Utilitase juht Priit Koit, Taltechi rakendusliku keemia professor Allan Niidu, president Kersti Kaljulaid, Swedbank Eesti tegevjuht Olavi Lepp. Foto: Raul Mee

Meid ees ootavast kliimakatastroofist tulenevalt peab majandusmudeleid ümber hindama, aga päris ilma majanduskasvu ja SKT mõõdikuta me liikuda ei saa, rääkisid tippeksperdid reedel tasakaalus majanduse foorumil “Elevant toas”.

„Iseenesest on hea, kui peame kasvu oluliseks, aga seda võiks balansseerida millegi muuga. Pankurile ootamatult pakun välja näiteks õnnelikkuse indeksi ehk millegi, millega mõõta rahulolu,“ rääkis Swedbank Eesti juht Olavi Lepp.

Lepa sõnul ei saa majanduses minna edasi nii, et sõita kõigist üle ja teha vaid kasumit. „Võtame näiteks põlevkivienergia, sealt tuleb SKTd ju mühinal, aga see ei tee meid õnnelikuks. Me ei saa täna öelda, et SKT oleks moraalivaba mõõdik, aga seda saab rikastada muude, näiteks moraalimõõdikutega,“ sõnas Lepp.

Energeetikafirma Utilitase juhi Priit Koidu sõnul pole SKT ehk majanduskasvu mõõdiku ära kadumine samuti tõenäoline, sest selle tegemine võttis kaua aega ja vaja oleks uut rahvusvahelist võrdlusbaasi. Temagi kinnitusel tuleb aga kindlasti uusi mõõdikuid juurde. Oluline on see, et kõik oleks arvutatav ja info tekiks kiiresti, rääkis Koit.

Peame leppima surnud kümnendiga