Trumpi poliitika tõukab vanu vaenlasi Hiina rüppe India peaminister kuulutab sõprust igipõlise rivaaliga.

Donald Trumpi tollipoliitika on pannud Narendra Modit (paremal) Hiina poole vaatama.

Foto: Zumapress/Scanpix

Vahest keegi veel mäletab, et eile kukkus kell järjekordsele Donald Trumpi tähtajale, misjärel pidanuks Venemaad tabama karmid tagajärjed. Seda siis juhul, kui Vladimir Putin torpedeerib Volodõmõr Zelenskõiga kahepoolse kohtumise toimumist.

Tagajärgede asemel saime aga Wall Street Journali vahendusel teada, et Trumpi ja Putini kohtumisel vahendasid ametnikud USA energiagigandi Exxoni soovi taastada tolle partnerlus Rosneftiga, et arendada Siberis nafta- ja gaasiprojekte. Sedalaadi diilid olevat Kremlile preemiaks sõja peatamise eest.

Tippkohtumiste vahel ajab ameeriklaste asja jätkuvalt Trumpi ihunõunik Steve Witkoff, kes teeb seda ilma suurema meeskonna ja dokumenteerimiseta. Nagu kirjutas reedel Politico, ei tea ka USA välisministeerium, mida on Witkoff õieti Kremlis kokku leppinud ja lubanud.

Ei saa ju muidugi välistada, et tegelikult on asjad täpselt vastupidi, kuid sel nädalal toimuv Euroopa tippkohtumine peab ometi mõistma, milline on asjade tegelik seis.

Raketisadu ei näita lõppu. Ehkki diplomaatilisel tandril jutlustab Kreml rahust, näitavad teod sõjas vastupidist. Raketirünnakud Ukraina linnade pihta on viimastel nädalatel üha intensiivistunud ning viimatises rünnakus Kiievi pihta sai lööklainest purustusi ka Euroopa Komisjoni esindus.