Vesinikutehnoloogia firma avas Tallinna külje all miljonitehase

ELi kaasrahastatud projekti Blue Supply Chains (BSC) raames kujundavad Rootsi Umeå ja Leedu Kaunas ümber rohelise meretranspordi tulevikku. Rootsi töötab kliimaneutraalse sadama nimel, Leedu tahab elektrifitseerida Nemunase jõelaevandust Kaunase ja Klaipeda vahel.
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.