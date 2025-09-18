Äripäev
ABB investeeris kahte uude tootmisesse Jüris 9 miljonit eurot

Tehnoloogiahiid ABB avas Tallinna külje all Jüris kaks uut üksust tuulegeneraatorite hooldamiseks ja suurte seadmete tootmiseks, investeering oli kokku 9 miljonit eurot.
ABB juhid ning majandus- ja tööstusminister avasid Jüris kaks uut üksust, kuhu investeeriti 9 miljonit eurot.
  • Foto: ABB
Tegemist on tuulegeneraatorite hoolduskeskuse ning uue tootmisliiniga. Investeering loob Eestisse kümmekond uut töökohta mehaanikutele ja inseneridele.
