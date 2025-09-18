ABB investeeris kahte uude tootmisesse Jüris 9 miljonit eurot

“Regulatsioonide kõrval tuleb mõelda ka konkurentsivõimele“
Hiljutine uuring näitas, et turg näeb energiaefektiivsetesse lahendustesse investeerimisel suurima takistusena kulusid ja see paneb mind muretsema, rääkis Energy Efficiency Movementi tegevdirektor Mike Umiker.
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.