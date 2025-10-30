Eraisikud saavad jälle USAsse pakke saata, ettevõtted peavad veel ootama

Seoses tollivaba saadetise miinimummäära kaotamisega katkes pakkide saatmine USAsse augusti lõpus. Nüüd on Omniva paika saanud süsteemi, mis arvutab saatjale välja tollimaksu ja teenustasu. Saatja saab tollitasud ära maksta kohe koos saatmiskuluga.
Design-build‘i hoonete tootja INHUS jätkab oma pikaajalist tegevust Rootsis. Ettevõte on just lõpetanud järjekordse elamuehituse projekti Jönköpingi linnas Munksjöni linnaosas, kus ehitati 197 korterit.