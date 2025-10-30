Tagasi 30.10.25, 10:02 Harju Elektri finantsjuht: Soome majanduse tervis teeb murelikuks Elektriseadmete tootja Harju Elektri finantsjuht Priit Treial näeb erinevate turgude arengus selgeid kontraste. Rootsi majandus on tema sõnul tugevalt ärganud, Eesti liigub endiselt külgsuunas, ent kõige suurem murekoht on Soome, rääkis ta Äripäeva raadiohommikus.

Harju Elektri finantsjuht Priit Treial.

Foto: Raul Mee

„Ei näe veel märke, et see võiks taastuma hakata,“ ütles Treial Soome majanduse kohta. Sealne pilt on tema sõnul nukker ka igapäevaselt tänaval kõndides. „Kui Soomes ringi liikuda, siis väga paljudel hoonetel on silt ”üürida“ ukse peal.“

Harju Elekter teatas rekordilisest kolmanda kvartali kasumist. Müügitulu kasvas ligi 43 miljoni euroni, kasvades aastaga umbes 5 protsenti. Ärakasum ületas esmakordselt 10 miljoni euro piiri.

Soomes on ettevõtte müügitulu tänavu üheksa kuuga kahanenud veerandi võrra. Treiali sõnul ei tulene langus niivõrd majanduskeskkonnast, vaid sellest, et nende suurimad kliendid on elektrijaotusvõrgud. Regulatiivse raamistiku muutus ei võimalda neil praegu nii palju investeerida, mis on müüki pidurdanud.

„Kindlasti on seal keerukas maksukeskkond ja väga keerukad tööjõuturu reeglid. Nad proovivad neid küll järk-järgult liberaliseerida, aga see on pikk protsess,“ lisas Treial.

Lisaks rääkis finantsjuht intervjuus ettevõtte kasvuplaanidest, Balti börsi jahedusest ning igipõlisest väljakutsest – kust leida insenere.

Küsis Laura Saks.