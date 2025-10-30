Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,21%291,65
  • OMX Riga0,1%912,53
  • OMX Tallinn−0,33%1 890,33
  • OMX Vilnius−0,27%1 260,42
  • S&P 5000,00%6 890,59
  • DOW 30−0,16%47 632
  • Nasdaq 0,55%23 958,47
  • FTSE 100−0,44%9 713,07
  • Nikkei 2250,04%51 325,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,17
  • OMX Baltic−0,21%291,65
  • OMX Riga0,1%912,53
  • OMX Tallinn−0,33%1 890,33
  • OMX Vilnius−0,27%1 260,42
  • S&P 5000,00%6 890,59
  • DOW 30−0,16%47 632
  • Nasdaq 0,55%23 958,47
  • FTSE 100−0,44%9 713,07
  • Nikkei 2250,04%51 325,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,17
  • 30.10.25, 10:02

Harju Elektri finantsjuht: Soome majanduse tervis teeb murelikuks

Elektriseadmete tootja Harju Elektri finantsjuht Priit Treial näeb erinevate turgude arengus selgeid kontraste. Rootsi majandus on tema sõnul tugevalt ärganud, Eesti liigub endiselt külgsuunas, ent kõige suurem murekoht on Soome, rääkis ta Äripäeva raadiohommikus.
Harju Elektri finantsjuht Priit Treial.
  • Harju Elektri finantsjuht Priit Treial.
  • Foto: Raul Mee
„Ei näe veel märke, et see võiks taastuma hakata,“ ütles Treial Soome majanduse kohta. Sealne pilt on tema sõnul nukker ka igapäevaselt tänaval kõndides. „Kui Soomes ringi liikuda, siis väga paljudel hoonetel on silt ”üürida“ ukse peal.“
Harju Elekter teatas rekordilisest kolmanda kvartali kasumist. Müügitulu kasvas ligi 43 miljoni euroni, kasvades aastaga umbes 5 protsenti. Ärakasum ületas esmakordselt 10 miljoni euro piiri.
Soomes on ettevõtte müügitulu tänavu üheksa kuuga kahanenud veerandi võrra. Treiali sõnul ei tulene langus niivõrd majanduskeskkonnast, vaid sellest, et nende suurimad kliendid on elektrijaotusvõrgud. Regulatiivse raamistiku muutus ei võimalda neil praegu nii palju investeerida, mis on müüki pidurdanud.

Artikkel jätkub pärast reklaami

„Kindlasti on seal keerukas maksukeskkond ja väga keerukad tööjõuturu reeglid. Nad proovivad neid küll järk-järgult liberaliseerida, aga see on pikk protsess,“ lisas Treial.
Lisaks rääkis finantsjuht intervjuus ettevõtte kasvuplaanidest, Balti börsi jahedusest ning igipõlisest väljakutsest – kust leida insenere.
Küsis Laura Saks.
Harju Elektri finantsjuht: Soome majanduse tervis teeb murelikuks
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Harju Elekter kasvatas kolmandas kvartalis aastaga puhaskasumit üle 75%.
  • 30.10.25, 08:10
Harju Elekter teenis üheksa kuuga rekordilise ärikasumi
Börsifirmad: kriis ei ole põhjus mitte maksta dividendi
  • 18.07.25, 09:00
Börsifirmad: kriis ei ole põhjus mitte maksta dividendi
Harju Elektri juht Tiit Atso sõnul on edaspidi ettevõtte peamine fookus müügimahtude tõstmine ja tellimusraamatu kasvatamine.
  • 24.07.25, 10:00
Harju Elektri juht Tiit Atso: loodetavasti pole rohkem vaja kärpida
Perekliinik: IT-juhtimise teenus aitas meil kulusid kokku hoida
  • ST
  • 10.10.25, 11:04
Perekliinik: IT-juhtimise teenus aitas meil kulusid kokku hoida

Hetkel kuum

Kerstin Pilt on töötanud finantsõiguse valdkonnas pea 20 aastat.
Uudised
  • 29.10.25, 09:49
Finantsinspektsioon sai uue juhi Swedbankist
Netikelmide ohvriks langenud Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher.
Saated
  • 29.10.25, 13:05
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Batsi sõnul on määruse süsteemis veel palju segadust.
Uudised
  • 29.10.25, 06:00
Bürokraatialaviini kartnud ettevõtjate kohustus mängiti ümber. “Panime sinna tohutu raha alla ja nüüd teeme ikka teistmoodi”
Olerexi tegevjuht ja Eesti Leivatööstuse osanik Piret Miller.
Uudised
  • 28.10.25, 16:46
Omanik haaras ohjad. Olerexi juht astus kõrvaläri juhatusse
Uudised
  • 29.10.25, 08:50
Madiberk, Veeberid ja Virkebau annavad Eesti energiaidule üle poole miljoni euro
10. oktoobril tehtud haarang viis viie inimese vahistamiseni. Operatsiooni käigus vahistati veel kaks inimest, võeti maha viis serverit ja arestiti 1200 SIM boxi seadet koos 40 000 aktiivse SIM-kaardiga. Austria, Eesti ja Läti uurijad koos Europoli ja Eurojusti kolleegidega seostavad kuritegelikku võrgustikku 1700 küberpettuse juhtumiga Austrias ja 1500 juhtumi Lätis, kannatanuid on ka Eestis.
Uudised
  • 29.10.25, 17:26
Kümned tuhanded SIM-kaardid ja 50 miljonit libakontot: Eesti politsei info viis telefonikelmide võrgustiku tabamiseni
Eesti Panga uueks presidendiks saab Ülo Kaasik, kes on senine keskpanga asepresident.
Uudised
  • 28.10.25, 18:37
Selgus Eesti Panga järgmine president
Perekliinik: IT-juhtimise teenus aitas meil kulusid kokku hoida
  • ST
Sisuturundus
  • 10.10.25, 11:04
Perekliinik: IT-juhtimise teenus aitas meil kulusid kokku hoida
Kortermajad Nõmmel Vabaduse puiesteel. Selle maatüki müük lõppes raginaga ja tõi Eesti 200 poliitikule Ivo Kappetile kaela kriminaalasja.
Eesti 200 poliitik on suurelt võlgu. “Jooksis rahaga minema”
Sinust targemadki saavad petta
Sinust targemadki saavad petta
Microsofti aktsia langes järelturul enam kui 2%.
Alphabeti, Meta ja Microsofti tulemused: suurem müügitulu, kõrgemad kulud
Kortermajad Nõmmel Vabaduse puiesteel. Selle maatüki müük lõppes raginaga ja tõi Eesti 200 poliitikule Ivo Kappetile kaela kriminaalasja.
Eesti 200 poliitik on suurelt võlgu. “Jooksis rahaga minema”
10. oktoobril tehtud haarang viis viie inimese vahistamiseni. Operatsiooni käigus vahistati veel kaks inimest, võeti maha viis serverit ja arestiti 1200 SIM boxi seadet koos 40 000 aktiivse SIM-kaardiga. Austria, Eesti ja Läti uurijad koos Europoli ja Eurojusti kolleegidega seostavad kuritegelikku võrgustikku 1700 küberpettuse juhtumiga Austrias ja 1500 juhtumi Lätis, kannatanuid on ka Eestis.
Kümned tuhanded SIM-kaardid ja 50 miljonit libakontot: Eesti politsei info viis telefonikelmide võrgustiku tabamiseni
Equinor tegi ettepaneku maksta kvartaalset dividendi 0,37 dollarit aktsia kohta.
Langevad naftahinnad kukutasid Equinori kasumit ligi 60%
Veidi suurem kindlustunne julgustab tarbima.
Kiirhinnang: majandus kasvas kolmandas kvartalis 0,9%
Trump ütles ajakirjanikele Air Force One’i pardal Lõuna-Koreast lahkudes, et kohtumine Xi’ga oli “suurepärane” ja et “tehti palju otsuseid”
“12 punkti kümnest.” USA kärbib Hiina tolle ja Hiina peatab muldmetallide piirangud
Jaekaubandusettevõtete müügitulu oli septembris 893 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama kuuga suurenes müügimaht 4%.
Kütus ja tööstuskaup viisid kaubanduse kasvule: nii odav pole kütus tanklates sel aastal veel olnud
Toidupoed virelevad jätkuvalt
Eesti kvaliteet Rootsis: INHUS on Munksjönis ehitanud juba ligikaudu 900 korterit
  • ST
Eesti kvaliteet Rootsis: INHUS on Munksjönis ehitanud juba ligikaudu 900 korterit
Fond on selle aasta üheksa kuuga teeninud potentsiaalset brutodividendi 66,66 senti aktsia kohta, mis on 12,6% rohkem kui aasta varem.
EfTEN prognoosib rekordilist dividendi kevadeks
Harju Elekter kasvatas kolmandas kvartalis aastaga puhaskasumit üle 75%.
Harju Elekter teenis üheksa kuuga rekordilise ärikasumi
Nvidia kiirrong kihutab juba täiskiirusel. Uueks sisenemiseks ma järgi joosta ei jaksa – naudin kihutamist.
Nvidia plaanid paiskasid aktsia kõrgustesse, mina võitlen kõrgusekartusega
Nasdaqi liitindeks tõusis 0,55% ja jõudis uue rekordini 23 958,47 punkti.
Powelli sõnavõtt paiskas USA aktsiad eri radadele
“Investori“ ajakirja kaanepersoonide lood on tõestuseks, et rikkaks saamiseks ja finantsvabaduse saavutamiseks on palju teid, mis nõuavad distsipliini, õppimisvalmidust, riskijuhtimist, pikaajalist vaadet ja sageli ka ettevõtlikkust.
Tippinvestorite edulood: mis eristab võitjaid ja miks mõned ei jõua kunagi kohale
LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing kritiseeris kõigele lisaks ka kv.ee üleolevat suhtumist ja paindumatust. “Suhtlus on sellises nii-öelda maffia stiilis, et kui ei meeldi, mine ära.”
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Eesti kodanik Oleg Kraus (keskel) on jõudnud teha koostööd Venemaa kuulsustega.
Eesti kodanik ajas äri Šoigu tütre ja Vene telesaate tähega
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette

Podcastid

Amservi tegevjuht: Lätis müüdi tänavu esimest korda ajaloos rohkem uusi autosid kui Eestis
Äripäeva TOP
Amservi tegevjuht: Lätis müüdi tänavu esimest korda ajaloos rohkem uusi autosid kui Eestis
00:00
Arko Kurtmann: parem kukun suurema eesmärgiga läbi, kui saavutan väiksema
Investor Toomase tund
Arko Kurtmann: parem kukun suurema eesmärgiga läbi, kui saavutan väiksema
00:00
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
Kuum tool
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
Personalijuht õpetab, kuidas ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta. "Vahepeal olen vihatuim inimene organisatsioonis"
  • PRO
Lavajutud
Personalijuht õpetab, kuidas ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta. "Vahepeal olen vihatuim inimene organisatsioonis"
Raul Rebane: venelaste olümpiale naasmine oleks verise lõpuga
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Raul Rebane: venelaste olümpiale naasmine oleks verise lõpuga
Nortali juht: palgaralli leevenes, surve säilib
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Nortali juht: palgaralli leevenes, surve säilib
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
06.11.2025 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi
10.11.2025 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
11.11.25 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
11.11.2025 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
12.11.2025 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Saated
  • 29.10.25, 13:05
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
2
Uudised
  • 29.10.25, 09:49
Finantsinspektsioon sai uue juhi Swedbankist
3
Uudised
  • 28.10.25, 16:46
Omanik haaras ohjad. Olerexi juht astus kõrvaläri juhatusse
4
Uudised
  • 29.10.25, 06:00
Bürokraatialaviini kartnud ettevõtjate kohustus mängiti ümber. “Panime sinna tohutu raha alla ja nüüd teeme ikka teistmoodi”
5
Börsiuudised
  • 27.10.25, 22:02
Tesla esimees: Musk võib lahkuda, kui triljonipreemia tagasi lükatakse
6
Uudised
  • 29.10.25, 17:26
Kümned tuhanded SIM-kaardid ja 50 miljonit libakontot: Eesti politsei info viis telefonikelmide võrgustiku tabamiseni

Viimased uudised

Arvamused
  • 30.10.25, 10:06
Siim Kallas: minu 16 näpunäidet tippjuhile
Saated
  • 30.10.25, 10:02
Harju Elektri finantsjuht: Soome majanduse tervis teeb murelikuks
Uudised
  • 30.10.25, 09:20
Eraisikud saavad jälle USAsse pakke saata, ettevõtted peavad veel ootama
Uudised
  • 30.10.25, 09:05
Kiirhinnang: majandus kasvas kolmandas kvartalis 0,9%
Börsiuudised
  • 30.10.25, 08:38
EfTEN prognoosib rekordilist dividendi kevadeks
Börsiuudised
  • 30.10.25, 08:22
“12 punkti kümnest.” USA kärbib Hiina tolle ja Hiina peatab muldmetallide piirangud
Börsiuudised
  • 30.10.25, 08:10
Harju Elekter teenis üheksa kuuga rekordilise ärikasumi
Juhtkiri
  • 30.10.25, 06:00
Sinust targemadki saavad petta
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025