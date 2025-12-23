Rakvere linna eelarve väheneb pea kolmandiku võrra

Rakveres, Võidu 99 kinnistul, algab 2025. aasta sügisel uue kaasaegse spordi- ja vabaajakeskuse ehitus, mille arendajaks on Revin Grupp. Keskus valmib 2026. aasta sügisel ning selle kogupind ületab 2900 m².
Eelmisel aastal moodustasid Balti riikide investorid 92% piirkonna ärikinnisvara tehingute koguväärtusest, kuid sadu miljoneid eurosid maksvad kinnisvaraobjektid on seni olnud ligipääsetavad ainult suurkapitalile. Avalikult jaotatavad Lords LB Asset Managementi hallatava Baltic Core Property Fundi investeerimisfondi osakud võimaldavad sellele turule siseneda ka jaeinvestoritel. Fondi esimene kavandatud investeering on Vilniuse ärikeskus Artery, mis tegutseb 98 protsendilise täituvusega.