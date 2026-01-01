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Rahva lemmikettevõtja tuleb investeerimise valdkonnast

Äripäeva aasta ettevõtja valimistel hääletasid lugejad enda lemmikuks investeerimisplatvormi kaasasutaja Martin Soku.

Äripäeva aasta ettevõtja konkursi kümne nominendi seas on silmapaistvaid tegelasi, nagu Toomas Annus, Ain Hanschmidt ja Taavet Hinrikus. Toomas Annus saavutas rekordtulemused oma firmadega, ehitades Tallinna südalinna Arteri ja ärikvartali. Ain Hanschmidt juhtis Infortari suurettevõtete ülevõtmisi, samal ajal kui Taavet Hinrikus tõi Plurali emaettevõtte Eestisse, investeerides kinnisvarasse ja makstes suuri dividende. Lugejad saavad nüüd anda oma hääle ning võitja kuulutatakse välja aasta lõpus.

Investeerimisplatvormi kaasasutaja Martin Sokk sai lugejatelt aasta ettevõtja valimistel enim hääli.
  • Investeerimisplatvormi kaasasutaja Martin Sokk sai lugejatelt aasta ettevõtja valimistel enim hääli.
  • Foto: Andras Kralla
Martin Sokk on investeerimisplatvormi Lightyear kaasasutaja ja tegevjuht. Sokk on oluliselt raputanud Eesti investeerimismaastikku. Võiks öelda, et ilma tema sekkumiseta maksaksime investoritena veel praegugi väga kõrgeid teenustasusid kodubörsist kaugemal tehtavate tehingute eest.
Lugejad valisid Soku enda lemmikuks 10 nominendi seast. Äripäeva aasta ettevõtja valimisel jõudsid nominentide sekka firmaomanikud, kelle seas on nii rahvusvahelise haardega ettevõtjaid kui ka kohalikul tasandil olulisi tegijaid.
Sokk sai lugejatelt aasta ettevõtja valimistel enim hääli. Häältemagnetid olid veel Wise’i kaasasutaja Taavet Hinrikus ja viimastel aastatel tehisintellektiärisse investeerinud Jaan Tallinn.
Äripäev kuulutab aasta ettevõtja välja 5. jaanuaril. Loe altpoolt ka teiste nominentide kirjeldusi.
Oluline: milline on Äripäeva aasta ettevõtja?
Aasta ettevõtja peab olema firma omanik, näiteks sellest ei piisa, kui tegemist on firma juhiga. Kindlasti peab lõppenud aasta olema ettevõtjale millegi poolest erakordne, näiteks on aasta ettevõtja korda saatnud suure tehingu, alustanud uue silmapaistva projektiga, parandanud kiirelt majandustulemusi, kasvatanud aktsionäride vara vms.
Aasta ettevõtja äri peab üldiselt olema mahukas, ambitsioonikas. Aasta ettevõtja äridel ja tegemistel peaks olema tuntav mõju. Toimetus hindab lisaks ettevõtja panust Eesti ettevõtluskultuuri ning soovi panustada avalikku debatti, mille abil elu Eestis paremaks muuta.
Uhke maamärgiga maha saanud Toomas Annus
Toomas Annuse ettevõtetel on olnud võimsad aastad: Eesti kõige kõrgemat büroohoonet, Tallinna südalinna kerkinud Arterit ning seda ümbritsevat ärikvartalit arendas Kapitel ja ehitas Merko. Mõlemad firmad saavutasid mullu rekordkäibe ja ka kasumi. Merko aktsia tõusis mais börsiteekonna tippu, justkui kingitusena firma 35. sünnipäevaks.
Toomas Annuse kolm firmat jõudsid rühkisid ka Äripäeva edukate ettevõtete esikümnesse, kus esikoha hõivas arendusfirma Kapitel.
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65aastane suurärimees Toomas Annus on pärit Kohtla-Järvelt ning tal on kõrgharidus tööstus- ja tsiviilehituse erialal. Lähedased ja konkurendid kirjeldavad Annust kui nutikat ja vaimukat inimest.
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Vana rebane Ain Hanschmidt
Infortari suuraktsionär ja juhatuse esimees Ain Hanschmidt paistis tänavu silma jätkuva ambitsiooni ja ülevõtmistega: endale napsati Joakim Heleniuse nina alt ripakile jäänud Estonia Farmid, gaasitootjast Oisu Biogaas osteti välja Alexela ja Hääled.
Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt on Äripäeva aasta ettevõtjaks valitud aastal 2023.
  • Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt on Äripäeva aasta ettevõtjaks valitud aastal 2023.
  • Foto: Liis Treimann
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OÜ Estonia ja omal ajal Nelja Energia koostöös valminud Oisu biogaasijaam.
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Hanschmidt ostab Häältelt osaluse ühises gaasitootmises
Eestisse jäägitult uskuv Taavet Hinrikus
Wise’i kaasasutajana oma rikkusele aluse pannud Taavet Hinrikus ütles kevadel, et Eestisse mitteinvesteerimine on allaandmine. Ja Hinrikuse eeskuju on muljetavaldav: alles mõni nädal tagasi kolis ta riskikapitalifirma Plurali emaettevõtte Ühendkuningriigist Eestisse, üha jõulisemalt kinnitab ta kanda siinsel kinnisvaraturul tervikliku linnaruumi arendajana, aga märgiline on ka dividendi võtmisega kaasnenud kopsakas, 24 miljoni eurone rahasüst riigikassasse.

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Ise põhjendas ta seda nii: “Eesti riigil on vaja tõsta kaitsekulutusi ja avaliku sektori juhtimise kvaliteeti, kaasajastada haridussüsteemi. Maksta teenitult tulult makse on ettevõtja võimalus, kuidas kõige selle ära tegemiseks oma riiki panustada.“
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“Eesti riigil on vaja tõsta kaitsekulutusi ja avaliku sektori juhtimise kvaliteeti, kaasajastada haridussüsteemi. Maksta teenitud tulult makse on ettevõtja võimalus, kuidas kõige selle ärategemiseks oma riiki panustada,” põhjendas Taavet Hinrikus rekordilise omanikutulu võtmist.
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Taavet Hinrikus võttis Eesti rekorddividendi harukordsel viisil
Varju hoidev magnaat Margus Linnamäe
Äripäeva rikaste TOPis viienda rea hõivanud meedia- ja ravimiärimees Margus Linnamäe paistis tänavu silma sellega, et liigutab Eesti ühe suurima firma osaluse salapärasesse Liechtensteini. Suurematest tehingutest soetas ta Vormsi saare jagu metsa, asutas järjekordse kaitsetööstusfirma, samuti ostis äripartneri Ivar Vendelini kaudu mitu restoraniketti Leedus. Aeg näitab, kas neile tuleb lisa.
Agressiivne ülevõtmistega laienemine ongi Linnamäe stiil, kuid just Leedus on ta kohalikult konkurentsiametilt saanud korduvalt vastu näppe: hiljuti sai MM Grupp kinotehinguga trikitamise eest 7 miljonit trahvi.
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Superkondensaatorite tootja Skeletoni ja kaitsetööstuse Frankenburgi asutaja Taavi Madiberk tutvustamas eelmisel nädalal peaminister Kristen Michalile Skeleton uut Saksamaa tehast.
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Skeletoni ja Frankenburgi tegijad lõid uue kaitsefirma
Kaitsetööstuse lipulaev Peeter Luik
Aastakümneid avalikkusest varju hoidnud ekspankur Peeter Luik on Eesti kaitsetööstuse koorekihti kuuluva droonitootja Threod Systemsi suuromanik. Kõrge lennuga firma duubeldas eelmisel aastal nii käibe kui ka ärikasumi ning firmal käiakse kosjas üle Euroopa, välistatud pole seejuures strateegilise investori kaasamine ega börsile minek, on ettevõtte juhid öelnud. Viimastele on Luik andnud ka 10protsendised osalused.
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Eesti suurima droonitootja juhid said firma osanikeks
Aasta tehingu lukku löönud Kristjan Piilmann
Suurettevõtja pärandi enda õlule võtnud Kristjan Piilmann nügib uueks nii Telliskivi hipsterlinnakut, aga lööb lukku ka muid kinnisvarainvesteeringuid, Solarise keskuse ostu peavad sektori tegijad aasta tehinguks.
Piilmannide perele kuulub suur osa Viru Keemia Grupist, Stockmanni kaubamaja hoone, varsti ka Solarise kaubanduskeskus ja palju muud.
  • Piilmannide perele kuulub suur osa Viru Keemia Grupist, Stockmanni kaubamaja hoone, varsti ka Solarise kaubanduskeskus ja palju muud.
  • Foto: Liis Treimann
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Kullapalavikust kasu lõikavad Kuno Rääk ja Alar Tamming
Kuno Rääk ja Alar Tamming kasvatavad kullapalaviku taustal Tavidist miljardifirmat, samas tegutsetakse juba 13 riigis. Hinnarekordeid püsitav väärismetall ja tõenäoliselt ka Tavidi ostud pöörasid novembris pea peale isegi Eesti makrostatistika, kui Šveits ootamatult Eesti suuruselt kümnendaks impordipartneriks kerkis.
Mullu sai Tavidi väikeomanik Kuno Rääk enda kätte kullafirma suurosaluse, senikaua 90% osalust omanud Alar Tammingule jäi 30% aktsiatest.
Tamming ise selgitas käiku toona selliselt: tegemist on ettevõtte pikaajalise stabiilsuse ja kasvu huvides vajalike muudatustega, mis vastavad kõikidele juhtimisteooria nõuetele.
Mida see tähendab? “Seda on hästi keeruline selgitada – see eeldaks 30 aastat Tavidis töötamist,” ütles Tamming.
Rahalise diili kohta ütles Tamming, et asi on süsteemsem. “Ma ei tahaks spetsiifilistele küsimustele hakata vastama, sest iga lause tekitaks uusi küsimusi ja suuremat segadust,” rääkis ta. “Meil omal on asjad selged – need on ettevõtte aktsionäride ja ettevõtte pikaajalise stabiilsuse huvides toimunud tegevused, mis ei puuduta Tavidis väljaspool olevaid inimesi.”
Tamming ütles, et kui ta kunagi sellest raamatu kirjutab ja selgitab, siis saab ajakirjanik osaluse muutusest võib-olla aru. “Asi on meie jaoks väga lihtne,” sõnas ta. “Meie endi jaoks on kõik asjad selged ja klaarid.” Tavidis jätkub Tammingu sõnul kogu töö nagu varem ning ta jääb ka edaspidi nõukogu esimeheks.
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AI-filantroop Jaan Tallinn
Jaan Tallinn juhtis Anthropicu 2021. aasta A-seeria rahastusringi, mille käigus kaasati 124 miljonit dollarit. Praegu on Tallinnal idufirmas teadmata suurusega osalus. Järgmisel aastal plaanib ettevõte börsile minna ning on suurim konurent OpenAI-le.
Ettevõtte väärtust hinnatakse FT andmetel juba 300–350 miljardi dollarini. Tegemist on esimese looga, kus Eesti juurtega investor ja ettevõtja on globaalselt nii laialt silma paistnud. Muus osas on ta ise varem välja toonud, et peamiselt panustab ta igakuiselt poole kuni mitme miljoni euro ulatuses deep-tech- ehk süvatehnoloogia idufirmadesse, valdavalt USAsse, kuid paarikümne protsendi ulatuses ka Eestisse.
Teda on ka nimetatud Eesti kõige laiema haardega iduinvestoriks. Ühiskondlikult võtab avalikult sõna nii tehisintellekti ohtudest kui ka võimalustest.
Skype'i ühe asutaja tuntust kogunud Jaan Tallinn tõusis Äripäeva Rikaste TOPis 4. kohale.
  • Skype'i ühe asutaja tuntust kogunud Jaan Tallinn tõusis Äripäeva Rikaste TOPis 4. kohale.
  • Foto: Tanel Meos
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Nutikalt kosilasi tõrjuv Mart Ustav
“Kui kõik tuleb väljast, siis milleks üldse siia jääda? Me tahame, et noored näeksid siin tulevikku,“ sõnas farmaatsiafirma Icosagen asutaja ja tegevjuht Mart Ustav pärast aasta töösturi tiitli saamist.
Kuigi välisfirmad on teinud korduvalt pakkumisi Icosagen ära osta, on ta kõik pakkumised tagasi lükanud. Ustavi jaoks pole Icosagen ainult äri, vaid eelkõige võimalus pakkuda Eestis haritud ja ambitsioonikatele noortele töö- ja arenguvõimalust.
Üle 40 miljoni eurose investeeringu toel üles ehitatud ettevõte on laienenud 255 töötajani, kellest kuuekümnel on doktorikraad. 2026. aasta jaanuaris jõuab Icosagen märgilise verstapostini – ettevõte käivitab oma esimese kliendiprojekti tootmise.
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Ma ei taha öelda, et me ei võta kunagi sisse ühtegi investorit, aga see ei ole hetkel nii tähtis, sõnas Icosageni asutaja ja aasta tööstur Mart Ustav.
  • 23.11.25, 11:07
Aasta tööstur Mart Ustav: inimeste mugavus pidurdab tugevalt Eesti majandust ja innovatsiooni
Hommikuprogramm
Meelis Mandel aasta ettevõtja valimisest: paarkümmend tegijat jõudis algvalikusse
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Varasemad Äripäeva aasta ettevõtjad
Äripäev on aasta ettevõtja tiitlit jaganud alates 1993. aastast, et tõsta esile siinse majanduse suurtegijaid.
2024 – Priit Lepasepp
2023 – Ain Hanschmidt
2022 – Markus Villig
2021 – Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann
2020 – Rain Rannu
2019 – Väino Kaldoja
2018 – Kristjan Rahu
2017 – Arno Kütt ja Peep Kuld
2016 – Rain Lõhmus
2015 – Raul Kirjanen
2014 – Hardi Meybaum
2013 – Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann
2012 – Oleg Ossinovski
2011 – Rain Lõhmus
2010 – Hillar Teder
2009 – Jüri Käo
2008 – Väino Villers
2007 – Indrek Rahumaa
2006 – Armin Karu
2005 – Meelis Milder
2004 – Enn Pant
2003 – Fjodor Berman
2002 – Oliver Kruuda
2001 – Guido Sammelselg ja Jüri Käo
2000 – Tarmo Noop
1999 – Ernesto Preatoni
1998 – Aadu Luukas
1997 – Ain Hanschmidt
1996 – Olari Taal
1995 – Rein Kilk
1994 – Hannes Tamjärv
1993 – Andres Sarri
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Tehnoloogiaärist taandunud Ivo Mägi pühendus Sinimandriale ning lõi seal ka köögis ise käed külge.
IT-ettevõtja restoran sulgeb uksed suure kahjumiga. “Meie paraku ei suutnud“
Sunly juht ja asutaja Priit Lepasepp ütleb, et neil on huvi kiiresti kasvada. “Mõni ütleks, et ebanormaalselt kiiresti, aga ma arvan, et täitsa parajalt kiiresti.”
“Suveks oleme investeerinud 1,2 miljardit.” Suur andmekeskuse diil teeb Sunly parkidele tee valla

Podcastid

“Luubi all”: Ukraina toetuse saajate varjamine tekitab väga palju kuulujutte
Luubi all
“Luubi all”: Ukraina toetuse saajate varjamine tekitab väga palju kuulujutte
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Välisministeerium: Ukraina põllumajanduse pärast on üle pingutatud
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Välisministeerium: Ukraina põllumajanduse pärast on üle pingutatud
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Uue omaniku saanud IT-firma juht: nüüd oleme Eesti suurimate kõrval
Hommikuprogramm
Uue omaniku saanud IT-firma juht: nüüd oleme Eesti suurimate kõrval
Naftanohikud globaalsel kohtumisel: sellist kriisi pole nähtud üheksakümnendate algusest
Energiatund
Naftanohikud globaalsel kohtumisel: sellist kriisi pole nähtud üheksakümnendate algusest
Transpordifirma juht: juhis autojuhtidele Lätis paak täis panna, läks juba välja
Äripäeva TOP
Transpordifirma juht: juhis autojuhtidele Lätis paak täis panna, läks juba välja
Äripäeva ajakirjanik: pettuse ohvriks langenud RKIKi kinnisus tekitab suuri ohte
Hommikuprogramm
Äripäeva ajakirjanik: pettuse ohvriks langenud RKIKi kinnisus tekitab suuri ohte
09.10.2026 Power BI baaskoolitus
Äripäeva Akadeemia
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
12.10.2026 Tehisintellekti riskijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti riskijuhtimine
8 akadeemilist tundi
13.10.2026 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
13.10.2026 Masinate CE-märgistamise alused
Äripäeva Akadeemia
Masinate CE-märgistamise alused
6 akadeemilist tundi
14.10.2026 ja 26.10.2026 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
16.10.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
20.-21.10.2026 Power BI DAX keel
Äripäeva Akadeemia
Power BI DAX keel
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 21.10.2026-31.10.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 21.10.2026-31.10.2027
21.10.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi
22.10.2026 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
22.-23.10.2026 Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
16 akadeemilist tundi
23.10.2026 Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
Äripäeva Akadeemia
Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
8 akadeemilist tundi

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Tuntud restoran tüürib pankrotti. Jantson süüdistab allakäigus äripartnerit
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Krõbeda trahvi saanud Linnamäe peab ühe kino maha müüma
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Pettuse küüsi langenud RKIK maksis võltsarve, raha kadus välismaale
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  • 06.10.26, 15:40
A. Le Coqi tippu naasnud Noop võtab Värska müünud vennad juhatusest maha. “Tuli üllatusena”
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  • 06.10.26, 17:00
Tegevuse lõpetanud idufirma hinnad solkisid konkurendi sõnul turu. “Valdkonna areng on pidurdunud“

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Nafta ja kiibiaktsiate müügilaine tõmbasid USA börsid alla
OpenAI teade lõi kiibiaktsiad langusesse
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  • 08.10.26, 20:58
Ülevõtujutt lennutas Chipotle’i aktsia, Starbucks kukkus
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  • 08.10.26, 18:10
Pärnumaa ettevõtjad otsivad kasvu Hiinast. Rainer Saks hoiatab: seal pole keegi veel õnnestunud
Tunnustati Lääne-Eesti edukaid ettevõtteid
Börsiuudised
  • 08.10.26, 17:07
PepsiCo ületas ootusi, kuid kärpis kasumiprognoosi
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  • 08.10.26, 16:41
USA börsid alustasid päeva langusega, inflatsioonimured taas fookuses
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  • 08.10.26, 16:38
Sportland ostis miljoneid nõudnud tippjuhi osaluse välja
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  • 08.10.26, 16:36
Silmet otsib juba kümme aastat väljapääsu Vene toormest. “Alternatiiv on olemas, aga see ei pruugi meile meeldida”
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  • 08.10.26, 16:34
Herem: nägin Dataseli uut kompromissi täna hommikul
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