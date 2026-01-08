Sõõrumaa müüs kasarmuhoone Scandiumile. “Endal ei hakanud vaim peale”

Vale on raskel ajal makse tõsta, pahandab Oleg Gross. Raul Kirjaneni sõnul pole poliitikud aga juba aastaid ettevõtjaid kuulanud ja see on viinud usalduskriisini. Kindlasti ei tule lihtne aasta, prognoosib Urmas Sõõrumaa.
Tänavu käis Äripäev ostmas Bentleyt, maadles telefonikelmidega, remontis valitsust, vaidles ettevõtjatega ja veel palju muud. Vaata peagi lõppevale aastale tagasi läbi Äripäeva fotograafi Liis Treimanni kaamerasilma.
Tartu vanalinnas tegutsev hotell Soho on läbinud põhjaliku uuenduskuuri, millega astuti samm kõrgemasse kvaliteedi- ja hinnaklassi. Ketihotellidega konkureerides panustab Soho personaalsele teenindusele, paindlikkusele ja nutikale hinnastamisele.