Prokuratuur loobus politsei kaastöötajate kaitseks Seppiku ja Raudsepa süüdistusest

Perekond Seppikud on juba ligemale kolm ja pool aastat pununud skeeme ettevõtte Hexanor pankrotiasjas, kus oma kuut miljonit eurot ootab SEB Pank. Nüüd päädis skeemide sasipundar kahtlustusega altkäemaksu andmises.
Harju maakohus kuulutas välja kunagise tipp-poliitiku Ain Seppiku poegade Siimu ja Sulevi ettevõtte Hexanor OÜ pankroti, aastate eest oli firma avalikkuse teravdatud tähelepanu all seoses Ajakirjandusmaja tehinguga.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.