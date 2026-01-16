Eesti idufirma võitis L’Oreali usalduse ja sihib miljonitehinguid
Jätkusuutlikke pakendeid tootev Eesti idufirma Raiku läbis tiheda sõela ja valiti ilutööstuse gigandi L’Oreal pilootprojekti, idufirma loodab tänu sellele panna Prantsusmaal püsti minitehase ja sõlmida miljonitehinguid.
Saates "Fookuses: tark tööstus" on külas puidust pakkematerjali ehk vedrusid tootva idufirma Raiku kaasasutaja Karl-Joosep Pärtel, kellega räägime nii hiljutisest teatest, kuidas ettevõte pääses suure Prantsusmaa luksuskaupade tootja kiirendisse, kui ka sellest, millised on ettevõtte arendusplaanid laiemalt.
Eesti ettevõtted ja avalik sektor kulutavad dokumendihaldusele märkimisväärseid summasid, kuigi turul leidub ka soodsamaid ja kasutajasõbralikumaid lahendusi. Folderiti asutaja ja tegevjuhi Kent Raju sõnul takistavad kulude vähendamist sageli harjumused, teadmatus ja põhjendamatu hirm olemasoleva süsteemi väljavahetamise ees.