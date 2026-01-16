Raadiohitid: aasta investori saladus ja jutud kinnisvarast

“Investor Toomase tunni” oli seekord külas aasta investor 2025 Lev Dolgatsjov. Foto: Liis Treimann Lõppeva nädala raadiohitid hõivasid jutud investeerimisest, kinnisvarast ja globaalsetest pingetest. Nädala raadiohitid:
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Paberil miinus, kontol pluss“ – aasta investor avab oma punase kauplemisportfelli saladused
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Aasta investor 2025 Lev Dolgatsjov on tuntud kui investor, kes ei karda rääkida asjadest nii, nagu need on – olgu tegu hiiglasliku kasumi või valusa kaotusega.
Dolgatsjov rääkis “Investor Toomase tunnis“ tema möödunud tiitliaasta rõõmudest ja muredest ning avas tahke, mis jäävad sellise tunnustuse telgitagustesse.
Saadet juhtis Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.
Peep Sooman jagas soovitust, millisesse kinnisvarasse investeerida. "Seal on päriselt ka võimalik teenida"
Kui jaeinvestor otsib kinnisvaras head investeerimisvõimalust, siis tasub vaadata väikelinnadesse, ütles analüütik ja kinnisvaraspetsialist Peep Sooman.
Peep Sooman nimetas Äripäeva raadio hommikuprogrammis ka konkreetsemalt väikelinnad, millel on parem perspektiiv hea investeeringu saamiseks.
Samuti jagas Sooman mõtteid, kuidas võiks kinnisvarasse paigutada näiteks 300 000 eurot vaba raha.
Peep Soomani intervjueeris Lauri Leet.
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T1 juht: kahjum on minevik, varsti läheb keskus müüki
T1 keskus jõudis 2025. aastal kasumisse, paari aasta pärast on võimalik teha edukas exit, ütles keskuse tegevjuht
Tarmo Hõbe
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Tarmo Hõbe rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kuigi keskus ei ole praegu veel müügis, siis selleni jõutakse suure tõenäosusega 2028. või 2029. aastal.
Lisaks avaldas Hõbe, et T1 toob Eesti turule üleeuroopalise keti HalfPrice, kes saab keskuses ligikaudu 2800 ruutmeetrit pinda.
Tarmo Hõbega vestles Lauri Leet.
Taanis elav eestlanna Trumpist ja Gröönimaast: see on kriis, inimesed vaatavad varusid üle
USA presidendi Donald Trumpi soov saada enda kontrolli alla Gröönimaa on tekitanud Taanis tõsiseima välispoliitilise kriisi pärast teist maailmasõda, ütles Taanis elav investor ja ettevõtja
Kätriin Helena Huttunen
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Kätriin Helena Huttunen rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kriis on viinud taanlased nii kaugele, et vaadatakse üle oma varud. Eestlanna täpsustas, et Gröönimaal elavad ka paljud taanlaste sugulased, mistõttu ei jää gröönlaste saatus Taanile kaugeks.
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Kätriin Helena Huttuneni intervjueeris Lauri Leet.
Korterite üürimine kogub hoogu, kuid väikeinvestori tootlus püsib madal
Viimase kahe-kolme aasta jooksul on korterite üürimine muutunud populaarsemaks, rääkis LHV pensionifondide kinnisvarainvesteeringute juht
Rait Riim
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“Kui veel aastal 2021 elas Eurostati andmetel Eestis üüripindadel 18,3 protsenti elanikkonnast, siis tänaseks on see kerkinud 20,8 protsendini,” märkis Riim Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Üürikorterites elavate inimeste kasv hoiab Riimi hinnangul pakkumist ja nõudlust tasakaalus, samas on turul praegu uusarenduste ülepakkumine ja väikeinvestoritel on üüritootlus väike.
Küsis Siim Sultson.
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