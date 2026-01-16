Raadiohitid: aasta investori saladus ja jutud kinnisvarast

Aasta investor 2025 Lev Dolgatsjov on tuntud kui investor, kes ei karda rääkida asjadest nii, nagu need on – olgu tegu hiiglasliku kasumi või valusa kaotusega.

Dolgatsjov rääkis “Investor Toomase tunnis“ tema möödunud tiitliaasta rõõmudest ja muredest ning avas tahke, mis jäävad sellise tunnustuse telgitagustesse.

Saadet juhtis Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

Peep Sooman jagas soovitust, millisesse kinnisvarasse investeerida. "Seal on päriselt ka võimalik teenida"

Kui jaeinvestor otsib kinnisvaras head investeerimisvõimalust, siis tasub vaadata väikelinnadesse, ütles analüütik ja kinnisvaraspetsialist Peep Sooman.

Peep Sooman nimetas Äripäeva raadio hommikuprogrammis ka konkreetsemalt väikelinnad, millel on parem perspektiiv hea investeeringu saamiseks.

Samuti jagas Sooman mõtteid, kuidas võiks kinnisvarasse paigutada näiteks 300 000 eurot vaba raha.

Peep Soomani intervjueeris Lauri Leet.