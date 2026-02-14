USA riigisekretär tõi eurooplastele kergenduse: Ühendriigid ja Euroopa kuuluvad kokku
USA riigisekretär Marco Rubio tõi Müncheni julgeolekukonverentsil Euroopa liidritele kergenduse: ilma Euroopata ei suuda Ameerika Ühendriigid maailmakorda valitseda ning viimane vajab tugevat liitlast.
„Meie kodu võib asuda läänepoolkeral, kuid me jääme alati Euroopa lapseks,“ sõnas USA riigisekretär Marco Rubio.
Foto: IMAGO/Scanpix
Rubio alustas pikisilmi oodatud kõnet meenutusega ajaloolisest liitlassuhtest Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vahel, viidates sellele, kuidas pärast Berliini müüri langemist 1989. aastal loodi maailm, kus rahvusvahelised piirid kaotasid tähenduse.
