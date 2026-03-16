Raadiohommikus: eestlaste finantstervis, LHV tulemused ja Efteni püüdlused

Teisipäeva hommikul teeme juttu LHV veebruarikuu tulemustest, rahatarkusest, küberturvalisusest ning heidame täpsema pilgu Efteni püüdlustele.
- Teisipäeva hommikuprogrammis kõlab Äripäeva ajakirjaniku Ken Rohelaane intervjuu Efteni eestvedaja Viljar Arakaga. Tallinna börsil noteeritud Eften Real Estate Fund plaanib tänavu kaasata uut raha, eelistades suuri tegijaid Lätist ja Leedust.
- Foto: Liis Treimann
Selguvad LHV eelmise kuu tulemused. Võtame kõne LHV tegevjuhile Mihkel Torim
ile, et rääkida veebruari numbritest, aga ka hiljuti tehtud ettevõttesisestest suurtest otsustest.
Tallinna börsil noteeritud Eften Real Estate Fund
plaanib tänavu kaasata uut raha, eelistades suuri tegijaid Lätist ja Leedust. Äripäeva ajakirjanik Ken Rohelaan vestles neil teemadel Efteni eestvedaja Viljar Arakas
ega.
Tuleb välja, et 44% Eesti ettevõtetest on küberrünnaku eest kaitsetud. Telia Eesti
ärivaldkonna juht tuleb olukorda lähemalt kommenteerima.
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Swedbank
i rahaasjade teabekeskus avalikustab teisipäeval Eesti finantstervise indeksi tulemused. Äripäeva raadio stuudiosse tuleb eestlaste finantshügieenist rääkima teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger. Käimas on ka rahvusvaheline rahatarkuse nädal.
Hommikuprogrammi veavad Kristjan Kurg ja Joonas-Hendrik Mägi.
Saatepäev jätkub nelja saatega:
10.00–11.00 “Energiakool”.
Levira
sisuturundussaate fookuses on taskusireen, mida võib pidada tulevikulahenduseks, mis võib tuua ohuteavitused otse mobiiltelefoni ilma SIM-kaardi, mobiilioperaatori või aktiivse andmesideta. Saates räägime Levira tehnoloogia- ja IT-direktori Kristo Kaasaniga, TalTechi projektijuht Anet Tammetsaga ning Siseministeeriumi elanikkonna kaitsenõuniku Katerina Mudarissovaga. Saatejuht on Hando Sinisalu
.
11–12.00 “Investor Toomase tund”.
Saates arutame LHV portfellihalduri Kaius Kiivramehe ja SEB pensionifondide juhi Endriko Võrklaev
aga, kuidas kallinev energia, inflatsioonihirm ja keskpankade ebakindlus portfelle mõjutavad. Vaatame ka sektorirotatsiooni, USA turu alternatiive ning seda, kas investorid otsivad uusi võimalusi Euroopast, Aasiast ja arenevatelt turgudelt. Lisaks räägime bitcoinist, Balti börsi väljavaadetest ja värskest Apollo võlakirjaemissioonist.
13–14.00 “E-kaubanduse areng ja tulevik”.
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Külas on Rahva Raamat
u juht Rain Siemer
ja Apotheka digiäri juht Eva Laanemaa. Räägime, mis paneb kliendid e-poodi armastama, kuidas tekib usaldus ning millist rolli mängivad sisu, teenindus ja lojaalsusprogrammid. Samuti arutame, kuidas muutuvad ostukanalid ja mida toob e-kaubandusele tehisintellekti ajastu. Saadet juhib Kaubandus.ee juht Maarit Kallas.
15–16.00 “Töö ja palk”.
Saates räägime seekord töömotivatsioonist ja tööturu psühholoogiast. Saatejuht Helen Rootsi külaline on HR Agentuuri juht Fred Moritz, kellega räägime värbamispsühholoogiast, töömotivatsiooni muutumisest, tööheaolust ja nähtusest, mida nimetatakse vaikseks lahkumiseks. Muuhulgas otsime vastuseid küsimustele, miks töötajad mõnikord tööst eemalduma hakkavad, millised märgid sellele viitavad ja mida juhid saavad ette võtta, et protsess õigel ajal tagasi pöörata.
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