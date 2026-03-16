Tagasi Raadiohommikus: eestlaste finantstervis, LHV tulemused ja Efteni püüdlused Teisipäeva hommikul teeme juttu LHV veebruarikuu tulemustest, rahatarkusest, küberturvalisusest ning heidame täpsema pilgu Efteni püüdlustele.

Selguvad LHV eelmise kuu tulemused. Võtame kõne LHV tegevjuhile Mihkel Torim ile, et rääkida veebruari numbritest, aga ka hiljuti tehtud ettevõttesisestest suurtest otsustest.

Tuleb välja, et 44% Eesti ettevõtetest on küberrünnaku eest kaitsetud. Telia Eesti ärivaldkonna juht tuleb olukorda lähemalt kommenteerima.

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Külas on Rahva Raamat u juht Rain Siemer ja Apotheka digiäri juht Eva Laanemaa. Räägime, mis paneb kliendid e-poodi armastama, kuidas tekib usaldus ning millist rolli mängivad sisu, teenindus ja lojaalsusprogrammid. Samuti arutame, kuidas muutuvad ostukanalid ja mida toob e-kaubandusele tehisintellekti ajastu. Saadet juhib Kaubandus.ee juht Maarit Kallas.

15–16.00 “Töö ja palk”.

Saates räägime seekord töömotivatsioonist ja tööturu psühholoogiast. Saatejuht Helen Rootsi külaline on HR Agentuuri juht Fred Moritz, kellega räägime värbamispsühholoogiast, töömotivatsiooni muutumisest, tööheaolust ja nähtusest, mida nimetatakse vaikseks lahkumiseks. Muuhulgas otsime vastuseid küsimustele, miks töötajad mõnikord tööst eemalduma hakkavad, millised märgid sellele viitavad ja mida juhid saavad ette võtta, et protsess õigel ajal tagasi pöörata.

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