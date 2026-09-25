Piret Potisepp: belglased ei jauranud hübriidtöö üle, vaid kolisid mugavasse kontorisse

Hiljutisel Belgia reisil nägin head näidet ettevõttest, kes on teadlikult investeerinud kontorisse nii, et inimesed tahaksid sinna tulla, kirjutab Eesti Kaubandus‑Tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks peab Piret Potisepp vaidlust kontori ja kodukontori üle ajale jalgu jäänuks ning mille järgi tuleks töökorraldust tema hinnangul tegelikult seada;

mida näitas Belgias nähtud ettevõtte uus kontor selle kohta, kuidas panna inimesed vabatahtlikult kontorisse tulema ja miks Teams seda täielikult ei asenda.