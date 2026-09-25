Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,71%319,28
  • OMX Riga0,42%963,63
  • OMX Tallinn1,02%2 217
  • OMX Vilnius0,37%1 510,47
  • S&P 5000,51%7 743,41
  • DOW 300,93%51 828,62
  • Nasdaq 0,48%27 068,72
  • FTSE 1000,33%10 730,04
  • Nikkei 225−0,73%65 877,62
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%96,1
  • OMX Baltic0,71%319,28
  • OMX Riga0,42%963,63
  • OMX Tallinn1,02%2 217
  • OMX Vilnius0,37%1 510,47
  • S&P 5000,51%7 743,41
  • DOW 300,93%51 828,62
  • Nasdaq 0,48%27 068,72
  • FTSE 1000,33%10 730,04
  • Nikkei 225−0,73%65 877,62
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%96,1

Piret Potisepp: belglased ei jauranud hübriidtöö üle, vaid kolisid mugavasse kontorisse

Hiljutisel Belgia reisil nägin head näidet ettevõttest, kes on teadlikult investeerinud kontorisse nii, et inimesed tahaksid sinna tulla, kirjutab Eesti Kaubandus‑Tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks peab Piret Potisepp vaidlust kontori ja kodukontori üle ajale jalgu jäänuks ning mille järgi tuleks töökorraldust tema hinnangul tegelikult seada;
  • mida näitas Belgias nähtud ettevõtte uus kontor selle kohta, kuidas panna inimesed vabatahtlikult kontorisse tulema ja miks Teams seda täielikult ei asenda.
Hea kontor ei ole lihtsalt töölaud ja tool. See on koht, kuhu inimesed tahavad tulla, sest seal sünnib midagi, mida üksi kodus luua on keerulisem, ütleb Piret Potisepp.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Arvamused
  • 25.09.26, 10:44
Tauri Alas: distsiplineeritud inimene saab töö tehtud kodus, kohvikus, pargis või kus iganes
Keegi ei ütle, et peaksime pastapliiatsid keelustama, sest mõni neist kipub aeg-ajalt tinti välja laskma. Kodukontoriga peaks olema sama loogika, kirjutab investor Tauri Alas vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Arvamused
  • 24.09.26, 12:57
Janek Mäggi: tropptöötajatele polegi vaja palka maksta
Kiiremas korras tuleb lõpetada palga maksmine inimestele, kellel ei ole aega tööl käia ega tööd teha, kirjutab Janek Mäggi vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
  • ST
Sisuturundus
  • 21.09.26, 13:15
Kaubanduspargid ärikinnisvarasegmendina? Tewox vastab investorite küsimustele
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.

Hetkel kuum

Kohvik Pierre Tartus Raekoja platsis.
Uudised
  • 27.09.26, 09:21
Legendaarne kohvik-restoran Pierre sulgeb Tartus uksed
Raamatupidaja saadab edaspidi maksuametile tehinguandmed, mille põhjal MTA ise arvutab maksukohustuse. Uus süsteem jõustub 1. aprillil 2027, tutvustas äsja toimunud Pärnu Raamatupidamiskonverentsil 2026 "Maksud, ikka maksud!" Maksu- ja Tolliameti käibemaksuosakonna juhataja Richard Kirves uut andmepõhist käibemaksu aruandlust
Uudised
  • 26.09.26, 13:17
Käibedeklaratsioon kaob ajaloo prügikasti: 2027. aastast arvutab maksuamet maksud ise
Pistikhübriid suudab sõita ka pikemat maad ainult elektri jõul, kuid vajab selleks samasugust laadimist nagu täiselektriline auto.
Uudised
  • 27.09.26, 06:15
Automüüja hoiatab: pistikhübriid kaotab rohkem hinda ja aku seisund võib halvasti üllatada
Jaan Tallinn hindas 2011. aastal kahekohaliseks võimalust, et inimkond AI-katastroofi tõttu välja sureb.
Börsiuudised
  • 27.09.26, 15:48
WSJ Jaan Tallinnast: ta on teenimas miljardeid tehnoloogia pealt, mida ise kardab
Margus Arm on juhtinud tervise ja heaolu infosüsteemide keskust alates 2021. aasta lõpust.
Uudised
  • 27.09.26, 06:30
Riik paneb SKAISi veel 28 miljonit. Kriitikud: “Projekt on juba ette feilinud”
Vaidlusalust vibratsioonitehnoloogiat kasutatakse iPhone’ides ja Apple Wahtchides.
Börsiuudised
  • 27.09.26, 10:52
Apple kaotas suurima patendivaidluse USA ajaloos
Pyhä suusakeskus tõi oma majandusaasta aruandes tegevust mõjutava tegurina esile Soome käibemaksutõusu.
Uudised
  • 26.09.26, 17:35
Põhja-Soomes algab suusahooaeg. Kahaneval turul ujuvad kaks keskust vastuvoolu
Senukai grupi strateegias on uue kaupluse avamine pikaajaline investeering Tartu kui tõmbekeskkonna laiemasse piirkonda.
  • ST
Sisuturundus
  • 24.09.26, 08:00
Senukai avas 5,5 miljoni euro suuruse investeeringuga Eesti suurima K-Rauta kaupluse
Vaata galeriid poe avamiselt!
AI-l põhinev mobiilirakenduste ehitaja Bilt.me avalikustas täna, et kaasas varajases faasis 700 000 dollarit. Fotol kogu meeskond.
Noorte idufirma kaasas Bolti ja Lightyeari asutajate toel 700 000 dollarit
Kui praegused plaanid teoks saavad, näeb Kohila mõne aasta pärast välja hoopis teistsugune. Uute tehaste, töökohtade ja taristu kõrval kavandatakse valda ka uusi elamuid.
Tallinna kuldsesse ringi pürgivas vallas liigub ebatavaliselt palju raha: uued tehased, kortermajad ja paarsada uut töökohta
Sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson esialgu järgmist valitsust ei moodusta.
Valimised võitnud sotsid Rootsis valitsust ei tee
AI-l põhinev mobiilirakenduste ehitaja Bilt.me avalikustas täna, et kaasas varajases faasis 700 000 dollarit. Fotol kogu meeskond.
Noorte idufirma kaasas Bolti ja Lightyeari asutajate toel 700 000 dollarit
Bessedin sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, ta mõisteti süüdi kahes kuriteos.
Kohus saatis Bessedini vangi
Vespia asutajad Julia Ront ja Anton Vedešin on mõlemad endised Veriffi töötajad. Aasta algul omandas Veriff nende idufirma Vespia. Nüüd arendab Vedešin uut äri.
Idufirma Veriffile müünud ettevõtja arendab uut äri. “Eesmärk on luua ükssarvik”
Kolmapäeval pärast USA börsi sulgumist tulevad tulemused mälukiipide tootjalt Micron Technologylt.
Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Jaan Tallinn hindas 2011. aastal kahekohaliseks võimalust, et inimkond AI-katastroofi tõttu välja sureb.
WSJ Jaan Tallinnast: ta on teenimas miljardeid tehnoloogia pealt, mida ise kardab
USA börsile minek võiks tuua Solidigmi väärtuse paremini esile ja aidata rahastada laienemist, kuid SK Hynixi aktsionärid loobuksid samal ajal osast ettevõtte tulevasest kasumist, ütles varahaldusettevõtte Fibonacci Asset Management Globali tegevjuht Jung In Yun.
100 miljardi dollari IPO-plaan tõi SK Hynixile kaasa languse
Engeroses töötab ligikaudu 35 inimest ning aastas müüakse üle tuhande ühiku rasketehnikat.
  • ST
Otepää pereettevõte müüb rasketehnikat 60 riiki üle maailma
Palgatööst loobumise järel hindab Anneli Loorits kõige rohkem võimalust oma aega ise juhtida. “Sa saad igal hommikul ärgata vabaduse tundega ja otsustada ise, mida oma päevaga teed.“
Numbrid paika, siis palgatöölt ära. Anneli Loorits ei jätnud finantsvabadust juhuse hooleks
Netoväärtust Kroodo avaldada ei taha. „Neid nulle on. Vast tuleb juurde,“ muheleb ta. Kui piir tõmmata lihtsalt miljoni juurde... kõlab vastus enne, kui küsimus õieti lõpeb. „Ikka rohkem, rohkem.“
Esimene miljon | Börsianalüütikust iduettevõtte asutajaks saanud Märt Kroodo: “Kui ma oleks rahul, siis ma rohkem ei viitsiks teha“
“Esimene miljon“ sarja uus lugu
Vaidlusalust vibratsioonitehnoloogiat kasutatakse iPhone’ides ja Apple Wahtchides.
Apple kaotas suurima patendivaidluse USA ajaloos
Trumpi ja Iraani vaherahu ootuses langes lõppeva nädala teises pooles nafta kauplemishind. Tulevik on ebaselge.
WSJ: Trump lükkas Iraani vaherahuettepaneku tagasi
Börsilt ei röövi algaja raha üksnes vale aktsia, vaid pigem reeglite puudumine.
Algaja investori suurim viga sünnib ammu enne esimese aktsia ostu
Investor Toomase kommentaar
Rohefarmi asutaja ja osaniku Janno Roodi sõnul ei olnud suurimaks kaotajaks ettevõttesse 100 000 eurot investeerinud väikeinvestorid, vaid suurosanik Dag Nurm. „Dag Nurm pani sinna üle miljoni sisse. Kõige suurem kaotaja on tema.“
Ambitsioonikas idufirma läks põhja. Üle miljoni kaotas Planet42 päästeplaani arhitekt
“Eestis on suur hulk riiulifirmasid, mis töötlevad makseid kasiinode nimel, mis on paljudes riikides ebaseaduslikud,“ sellise sõnumi saame Rootsis elavalt Marialt*, kes võib päevaga kulutada kasiinos sadu eurosid.
VARJATUD MAKSED | Eesti varifirmad on mässitud rahvusvahelisse kasiinoskeemi
Lubavad laused rasedate geenitesti Niptify reklaamartiklist, mis keskendub juhuleidudele, täpsemalt mikrodeletsioonidele. Asjakohase statistika asemel on viited kas väga üldistele tulemustele või mõne muu haiguse testitulemustele.
Rasedate seas ülipopulaarse geenitesti reklaam jätab olulise statistika rääkimata
Mulluse ja tänavuse Rikaste TOPi esiviisikus on taas samad tegijad: Taavet Hinrikus (vasakult), Markus Villig, Jaan Tallinn, Kristo Käärmann ja Margus Linnamäe. Küll aga on tänavune järjestus muutunud.
Rikaste TOP: uus võitja purustas senise rekordi ja tõusis omaette liigasse
Arendajad panevad aina rohkem arendusi ehitusse, kuigi laojääk on liiga suur ja euribori tõus peletab taas ostjaid, rääkis Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.
  • PRO
“Pakkumist on liiga palju.” Arendajad lämmatavad Tallinna turu uute korteritega
Suur uusarenduste ülevaade
Eesti Arengu HLÜ eksjuht Maksim Sorokin (paremal) on hoidnud pikalt madalat profiili, kuni ta selle aasta suvel pildile jäi. Seni pärinesid viimased jäädvustused 2012. aastast.
Pankrotistunud HLÜ endine juht avas pärast nelja aastat suu. “Minul seda raha ei ole"
Kohtumaja fuajees lahvatas pikk sõnasõda
Kontorisse tagasi kutsumine on trend. Tööandjad otsivad nüüd piiri, kui palju kodukontorit lubada.
Tööandjad ohjeldavad kodukontorit. “Ega see päris töökoht ole, pigem lisa poolvaba päev”
Ühtegi nime ma ei ütle, jäi kaitseminister Martin Herem kohe telefonikõne algul kidakeelseks.
Kaitseministeeriumi kantsleriks võib kerkida hinnatud strateeg

Podcastid

Börsitoimetuse ajakirjanik Micronist: ootused on kõrgel, aga juhtuda võib kõike
Hommikuprogramm
Börsitoimetuse ajakirjanik Micronist: ootused on kõrgel, aga juhtuda võib kõike
00:00
Presidendi nõunikuna tööle asuv investor Svet: on nii aktsiaid kui kinnisvara
Hommikuprogramm
Presidendi nõunikuna tööle asuv investor Svet: on nii aktsiaid kui kinnisvara
00:00
Äripäev eetris Rail Balticu edasilükkamisest: kahju, väga kahju! Jälle hüppas riik alt ära
Äripäev eetris
Äripäev eetris Rail Balticu edasilükkamisest: kahju, väga kahju! Jälle hüppas riik alt ära
No mida sa õpid neilt, kes teevad nagu sina?
Äripäeva juhtimiskool
No mida sa õpid neilt, kes teevad nagu sina?
Liisi Kirch selgitab, kuhu panna kasvama ootel seisev vaba raha
Hommikuprogramm
Liisi Kirch selgitab, kuhu panna kasvama ootel seisev vaba raha
Kriisideks valmistumise kampaania võib skeptiku lukku lüüa
Kriisiplaan
Kriisideks valmistumise kampaania võib skeptiku lukku lüüa
29.09.2026 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
29.09.2026 AI võimalused projektijuhtidele
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
30.09.2026 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
01.10, 05.10, 14.10, 20.10, ja 21.10.2026 Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
Äripäeva Akadeemia
Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
40 akadeemilist tundi
06.10.2026 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
08.10.2026 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
09.10.2026 Power BI baaskoolitus
Äripäeva Akadeemia
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
12.10.2026 Tehisintellekti riskijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti riskijuhtimine
8 akadeemilist tundi
13.10.2026 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 26.09.26, 13:17
Käibedeklaratsioon kaob ajaloo prügikasti: 2027. aastast arvutab maksuamet maksud ise
2
Uudised
  • 27.09.26, 06:15
Automüüja hoiatab: pistikhübriid kaotab rohkem hinda ja aku seisund võib halvasti üllatada
3
Börsiuudised
  • 27.09.26, 15:48
WSJ Jaan Tallinnast: ta on teenimas miljardeid tehnoloogia pealt, mida ise kardab
4
Uudised
  • 26.09.26, 15:32
Nädala lood: Studioworks tegi töötajatele külma, Grossi 90. pood
5
Uudised
  • 26.09.26, 07:30
Kristjan-Thor Vähi hakkab ehitama spetsiaalseid seeniorkortereid
6
Uudised
  • 27.09.26, 09:21
Legendaarne kohvik-restoran Pierre sulgeb Tartus uksed

Viimased uudised

Uudised
  • 28.09.26, 12:37
Idufirma Veriffile müünud ettevõtja arendab uut äri. “Eesmärk on luua ükssarvik”
Uudised
  • 28.09.26, 12:26
Valimised võitnud sotsid Rootsis valitsust ei tee
Börsiuudised
  • 28.09.26, 12:05
100 miljardi dollari IPO-plaan tõi SK Hynixile kaasa languse
Saated
  • 28.09.26, 12:00
Enefiti värske juht hoiatab karmi talve eest. "Me vajame veel rohkem tootmisvõimsust"
Börsiuudised
  • 28.09.26, 11:29
Saudi Aramco valmistab ette 100 miljardi dollarilise gaasiäri IPOt
  • ST
Sisuturundus
  • 28.09.26, 11:00
Seminarist elamuseni: Tartu pakub ettevõtetele rohkem, kui esmapilgul paistab
Arvamused
  • 28.09.26, 11:00
Juhtimiskoolitaja Raido Kivikangur: liigne kontroll ei taga kvaliteeti, vaid kasvatab abitust
Saated
  • 28.09.26, 10:55
Börsitoimetuse ajakirjanik Micronist: ootused on kõrgel, aga juhtuda võib kõike
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026